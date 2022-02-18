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Станция метро "Гоциридзе" в Тбилиси откроется для пассажиров в мае
Станция метро "Гоциридзе" в Тбилиси откроется для пассажиров в мае
Ремонтно-восстановительные работы на одной из открытых станций Тбилисского метрополитена начались летом 2020 года 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T20:35+0400
2022-02-18T20:35+0400
2022-02-18T20:35+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Ремонтные работы на станции метро "Гоциридзе" в полном разгаре и завершатся в мае 2022 года, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.Ремонтно-восстановительные работы на одной из открытых станций Тбилисского метрополитена начались летом 2020 года. Бюджет проекта составляет 4,7 миллиона лари.По информации мэрии, на данном этапе ведутся работы по обустройству и укреплению крыши открытой платформы и процесс демонтажа старых плиток.В рамках полной реконструкции и восстановления станции метро "Гоциридзе" планируется обновить интерьер и экстерьер станции. Станция будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитация будет проводиться в вестибюле вокзала, а также на перроне. По современным стандартам будут заменены системы озвучивания и электрические системы.Станция уже давно должна была открыться для пассажиров, но процесс затянулся из-за проблем с первой компанией-подрядчиком, а также самой платформы, которая не подлежала восстановлению из-за негодности, и пришлось разрабатывать новый проект. В итоге Тбилисская транспортная компания 11 ноября 2021 года подписала контракт с новым контрактором - компанией "Мамисон".До открытия обновленной станции метро для обслуживания пассажиров был запущен временный автобусный маршрут - N169 - от станции метро "Дидубе" до "Гоциридзе".Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции и две ветки. Общая протяженность линий метро – 57 километров: длина первой ветки – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, тбилисский метрополитен, тбилиси
Станция метро "Гоциридзе" в Тбилиси откроется для пассажиров в мае
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Ремонтно-восстановительные работы на одной из открытых станций Тбилисского метрополитена начались летом 2020 года
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Ремонтные работы на станции метро "Гоциридзе" в полном разгаре и завершатся в мае 2022 года, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
Ремонтно-восстановительные работы на одной из открытых станций Тбилисского метрополитена начались летом 2020 года. Бюджет проекта составляет 4,7 миллиона лари.
По информации мэрии, на данном этапе ведутся работы по обустройству и укреплению крыши открытой платформы и процесс демонтажа старых плиток.
В рамках полной реконструкции и восстановления станции метро "Гоциридзе" планируется обновить интерьер и экстерьер станции. Станция будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитация будет проводиться в вестибюле вокзала, а также на перроне. По современным стандартам будут заменены системы озвучивания и электрические системы.
Станция уже давно должна была открыться для пассажиров, но процесс затянулся из-за проблем с первой компанией-подрядчиком, а также самой платформы, которая не подлежала восстановлению из-за негодности, и пришлось разрабатывать новый проект. В итоге Тбилисская транспортная компания 11 ноября 2021 года подписала контракт с новым контрактором - компанией "Мамисон".
До открытия обновленной станции метро для обслуживания пассажиров был запущен временный автобусный маршрут - N169 - от станции метро "Дидубе" до "Гоциридзе".
Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции и две ветки. Общая протяженность линий метро – 57 километров: длина первой ветки – 40 километров, а второй – 17 километров.
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