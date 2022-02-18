https://sputnik-georgia.ru/20220218/u-metro-varketili-v-tbilisi-osvobodili-territoriyu-ot-ulichnykh-torgovtsev-264550799.html

Территорию у метро Варкетили в Тбилиси освободили от уличных торговцев

Территорию у метро Варкетили в Тбилиси освободили от уличных торговцев

В планах мэрии обновить освобожденные тротуары, создать пешеходные переходы и озеленить территорию 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T12:16+0400

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каха каладзе

грузия

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каха самхарадзе

метро

уличная торговля

тбилисский метрополитен

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Сотрудники Тбилисской муниципальной инспекции убрали самовольно установленные конструкции, предназначенные для уличной торговли, в районе станции метро "Варкетили", а также с улиц Джавахети и Калоубани, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.Муниципальная инспекция несколько раз предупреждала торговцев о прекращении незаконной предпринимательской деятельности. В планах мэрии обновить тротуары, создать пешеходные переходы и озеленить территорию.После того, как у метро разобрали незаконно установленные конструкции, сотрудники муниципальной компании "Тбилсервис групп" очистили территорию.Чтобы решить проблему уличной торговли у метро "Варкетили", ​​мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил главе районной администрации Самгори Кахе Самхарадзе провести переговоры с руководством близлежащих рынков, чтобы торговцы могли продолжить работу в специально отведенных торговых зонах.Принято решение, что руководство рынка предложит торговцам особые условия. В частности, они будут освобождены от арендной платы на три месяца, а в дальнейшем будут пользоваться льготными условиями.В мэрии отмечают, что между торговцами и представителями ООО "Варкетили 96" состоялись встречи, организованные районной администрацией Самгори.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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каха каладзе, грузия, новости, каха самхарадзе, метро, уличная торговля, тбилисский метрополитен, тбилиси