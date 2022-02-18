https://sputnik-georgia.ru/20220218/u-metro-varketili-v-tbilisi-osvobodili-territoriyu-ot-ulichnykh-torgovtsev-264550799.html
Территорию у метро Варкетили в Тбилиси освободили от уличных торговцев
Территорию у метро Варкетили в Тбилиси освободили от уличных торговцев
В планах мэрии обновить освобожденные тротуары, создать пешеходные переходы и озеленить территорию 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T12:16+0400
2022-02-18T12:16+0400
2022-02-18T12:40+0400
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Сотрудники Тбилисской муниципальной инспекции убрали самовольно установленные конструкции, предназначенные для уличной торговли, в районе станции метро "Варкетили", а также с улиц Джавахети и Калоубани, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.Муниципальная инспекция несколько раз предупреждала торговцев о прекращении незаконной предпринимательской деятельности. В планах мэрии обновить тротуары, создать пешеходные переходы и озеленить территорию.После того, как у метро разобрали незаконно установленные конструкции, сотрудники муниципальной компании "Тбилсервис групп" очистили территорию.Чтобы решить проблему уличной торговли у метро "Варкетили", мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил главе районной администрации Самгори Кахе Самхарадзе провести переговоры с руководством близлежащих рынков, чтобы торговцы могли продолжить работу в специально отведенных торговых зонах.Принято решение, что руководство рынка предложит торговцам особые условия. В частности, они будут освобождены от арендной платы на три месяца, а в дальнейшем будут пользоваться льготными условиями.В мэрии отмечают, что между торговцами и представителями ООО "Варкетили 96" состоялись встречи, организованные районной администрацией Самгори.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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каха каладзе, грузия, новости, каха самхарадзе, метро, уличная торговля, тбилисский метрополитен, тбилиси
Территорию у метро Варкетили в Тбилиси освободили от уличных торговцев
12:16 18.02.2022 (обновлено: 12:40 18.02.2022) Подписаться на
В планах мэрии обновить освобожденные тротуары, создать пешеходные переходы и озеленить территорию
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Сотрудники Тбилисской муниципальной инспекции убрали самовольно установленные конструкции, предназначенные для уличной торговли, в районе станции метро "Варкетили", а также с улиц Джавахети и Калоубани, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
С просьбой решить вопрос незаконной уличной торговли у метро "Варкетили", в мэрию, муниципальную инспекцию мэрии и районную администрацию Самгори неоднократно обращались местные жители. По их словам, торговцы занимали даже тротуары, что мешало передвижению пешком.
Муниципальная инспекция несколько раз предупреждала торговцев о прекращении незаконной предпринимательской деятельности. В планах мэрии обновить тротуары, создать пешеходные переходы и озеленить территорию.
После того, как у метро разобрали незаконно установленные конструкции, сотрудники муниципальной компании "Тбилсервис групп" очистили территорию.
Чтобы решить проблему уличной торговли у метро "Варкетили", мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил главе районной администрации Самгори Кахе Самхарадзе провести переговоры с руководством близлежащих рынков, чтобы торговцы могли продолжить работу в специально отведенных торговых зонах.
Принято решение, что руководство рынка предложит торговцам особые условия. В частности, они будут освобождены от арендной платы на три месяца, а в дальнейшем будут пользоваться льготными условиями.
В мэрии отмечают, что между торговцами и представителями ООО "Варкетили 96" состоялись встречи, организованные районной администрацией Самгори.
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