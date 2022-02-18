https://sputnik-georgia.ru/20220218/vnimaniyu-voditeley-pereval-paravani-zakryt--v-gorakh-metel-i-plokhaya-vidimost-264547053.html

Вниманию водителей: перевал Паравани закрыт – в горах метель и плохая видимость

Вниманию водителей: перевал Паравани закрыт – в горах метель и плохая видимость

На горных дорогах Грузии действуют ограничения 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T10:08+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Движение через перевал Паравани из-за метели, снежных заносов и плохой видимости закрыто для всех видов транспорта, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Движение запрещено на 94-110 км участке дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани).На остальных участках дороги движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, дороги, погода