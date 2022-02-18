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Вниманию водителей: перевал Паравани закрыт – в горах метель и плохая видимость
Вниманию водителей: перевал Паравани закрыт – в горах метель и плохая видимость
На горных дорогах Грузии действуют ограничения 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T10:08+0400
2022-02-18T10:08+0400
2022-02-18T10:08+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Движение через перевал Паравани из-за метели, снежных заносов и плохой видимости закрыто для всех видов транспорта, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Движение запрещено на 94-110 км участке дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани).На остальных участках дороги движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, дороги, погода
Вниманию водителей: перевал Паравани закрыт – в горах метель и плохая видимость
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На горных дорогах Грузии действуют ограничения
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik.
Движение через перевал Паравани из-за метели, снежных заносов и плохой видимости закрыто для всех видов транспорта, сообщается на сайте
Департамента автомобильных дорог Грузии.
Движение запрещено на 94-110 км участке дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани).
На остальных участках дороги движение свободно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.