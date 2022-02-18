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"Я буду вечным президентом" – Лукашенко пригрозил Западу
"Я буду вечным президентом" – Лукашенко пригрозил Западу
Если "атаки" с Запада не прекратятся, я буду вечным президентом, заявил глава Беларуси 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T11:13+0400
2022-02-18T11:13+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он будет вечным президентом, если Запад не прекратит "атаковать" Беларусь и учинять попытки переворота.После прошедших в Беларуси летом 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав, по подсчетам ЦИК, 80,1% голосов, в республики прогремели массовые акции протеста оппозиции. Чтобы их пресечь силовики использовали спецсредства и спецтехнику. В феврале 2021 года в КГБ Беларуси заявили, что проявления протестов практически сошли на нет. В республике против ряда лидеров оппозиции завели уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, политика, александр лукашенко, беларусь, кгб беларуси
"Я буду вечным президентом" – Лукашенко пригрозил Западу
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Если "атаки" с Запада не прекратятся, я буду вечным президентом, заявил глава Беларуси
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он будет вечным президентом, если Запад не прекратит "атаковать" Беларусь и учинять попытки переворота.
"Если Запад коллективный снимет Беларусь с мушки прицела и не станут тут переворачивать, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно, все (смена президента – ред.) будет раньше, чем они хотят. Если будете нас атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом", – сообщил журналистам Лукашенко.
После прошедших в Беларуси летом 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав, по подсчетам ЦИК, 80,1% голосов, в республики прогремели массовые акции протеста оппозиции. Чтобы их пресечь силовики использовали спецсредства и спецтехнику.
В феврале 2021 года в КГБ Беларуси заявили, что проявления протестов практически сошли на нет. В республике против ряда лидеров оппозиции завели уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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