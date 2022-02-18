https://sputnik-georgia.ru/20220218/ya-budu-vechnym-prezidentom--lukashenko-prigrozil-zapadu-264548749.html

"Я буду вечным президентом" – Лукашенко пригрозил Западу

"Я буду вечным президентом" – Лукашенко пригрозил Западу

Если "атаки" с Запада не прекратятся, я буду вечным президентом, заявил глава Беларуси 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T11:13+0400

2022-02-18T11:13+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он будет вечным президентом, если Запад не прекратит "атаковать" Беларусь и учинять попытки переворота.После прошедших в Беларуси летом 2020 года президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав, по подсчетам ЦИК, 80,1% голосов, в республики прогремели массовые акции протеста оппозиции. Чтобы их пресечь силовики использовали спецсредства и спецтехнику. В феврале 2021 года в КГБ Беларуси заявили, что проявления протестов практически сошли на нет. В республике против ряда лидеров оппозиции завели уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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