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За пять лет в Грузии выявили 50 торговцев людьми
За пять лет в Грузии выявили 50 торговцев людьми
Пострадавшими от действий торговцев в 2021 году было признано пять взрослых и трое детей 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T19:59+0400
2022-02-18T19:59+0400
2022-02-18T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура за пять лет предъявила обвинение 50 торговцам людьми, из которых 37 торговали детьми, говорится в отчете Генпрокуратуры о проделанной в прошлом году работе.Согласно отчету, только в 2021 году за торговлю людьми было предъявлено обвинение семи лицам. Уголовное преследование пяти из них началось из-за фактов торговли взрослыми людьми.При этом пострадавшими от действий торговцев в 2021 году было признано пять взрослых и трое детей.Прокуратура Грузии утверждает, что всех задержанных по обвинению в этом преступлении с 2016 по 2020 год суды Грузии признали виновными.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
За пять лет в Грузии выявили 50 торговцев людьми
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Пострадавшими от действий торговцев в 2021 году было признано пять взрослых и трое детей
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура за пять лет предъявила обвинение 50 торговцам людьми, из которых 37 торговали детьми, говорится в отчете Генпрокуратуры о проделанной в прошлом году работе.
Согласно отчету, только в 2021 году за торговлю людьми было предъявлено обвинение семи лицам. Уголовное преследование пяти из них началось из-за фактов торговли взрослыми людьми.
При этом пострадавшими от действий торговцев в 2021 году было признано пять взрослых и трое детей.
Прокуратура Грузии утверждает, что всех задержанных по обвинению в этом преступлении с 2016 по 2020 год суды Грузии признали виновными.
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