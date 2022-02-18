https://sputnik-georgia.ru/20220218/za-pyat-let-v-gruzii-vyyavili-50-torgovtsev-lyudmi-264576307.html

За пять лет в Грузии выявили 50 торговцев людьми

За пять лет в Грузии выявили 50 торговцев людьми

Пострадавшими от действий торговцев в 2021 году было признано пять взрослых и трое детей 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T19:59+0400

2022-02-18T19:59+0400

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генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура за пять лет предъявила обвинение 50 торговцам людьми, из которых 37 торговали детьми, говорится в отчете Генпрокуратуры о проделанной в прошлом году работе.Согласно отчету, только в 2021 году за торговлю людьми было предъявлено обвинение семи лицам. Уголовное преследование пяти из них началось из-за фактов торговли взрослыми людьми.При этом пострадавшими от действий торговцев в 2021 году было признано пять взрослых и трое детей.Прокуратура Грузии утверждает, что всех задержанных по обвинению в этом преступлении с 2016 по 2020 год суды Грузии признали виновными.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии