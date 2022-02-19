https://sputnik-georgia.ru/20220219/bezrabotitsa-v-gruzii-prodolzhaet-snizhatsya-264582964.html

Безработица в Грузии продолжает снижаться

Безработица в Грузии продолжает снижаться

Трудоспособное население в Грузии составляет 51,2% от количества всех жителей страны, этот показатель вырос за год на 1,2 процентного пункта 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T09:01+0400

2022-02-19T09:01+0400

2022-02-19T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2021 года составил 19%, что на 0,5 процентного пункта меньше показателя за третий квартал, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Во третьем квартале 2021 года уровень безработицы в Грузии составлял 19,5%, во втором квартале – 22,1%, в первом квартале – 21,9%.Безработица в цифрахУровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2021 года понизился на 1,4% процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда он составлял 20,4%.По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским. В четвертом квартале 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2020 года, безработица в городских поселениях снизилась на 2,1 процентного пункта, а в сельских – на 0,2 процентного пункта и составила 20,1% и 17,4% соответственно.Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В четвертом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года этот показатель среди мужчин снизился на 1,7 процентного пункта до 20,6%, а среди женщин – на один процентный пункт до 16,8%.Активность населенияПо данным Сакстата, показатель трудоспособного экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии в четвертом квартале 2021 года составил 51,2% – на 1,2 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом 2020 года."Уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года понизился в городских поселениях на 0,3 процентного пункта, а в сельских поселениях вырос на 3,1 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 1,7 процентного пункта и составил 41,5%", – говорится в материалах Сакстата.Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в четвертом квартале прошлого года составила 67,6%, что на 0,4 процентного пункта больше, чем за тот же период 2020 года.Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В четвертом квартале этот показатель у женщин составил 40,9%, а у мужчин – 63,1%. При этом уровень активности женщин вырос на 1,4 процентного пункта, а мужчин – на 1,1 процентного пункта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, безработица, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"