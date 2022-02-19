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Борьба с уличной торговлей в Тбилиси: зачистка у метро Варкетили - фото
Борьба с уличной торговлей в Тбилиси: зачистка у метро Варкетили - фото
Тбилисская мэрия расчистила тротуары у станции метро "Варкетили" в одноименном районе города. Как теперь выглядит эта территория - смотрите в фотоленте Sputnik... 19.02.2022, Sputnik Грузия
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В столице Грузии продолжается борьба за внешний вид улиц, с которых убирают незаконные палатки, ларьки, прилавки и стенды. Уличным торговцам предлагают перейти для продолжения бизнеса на разрешенные торговые площади.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, тбилиси, торговля, фото

Борьба с уличной торговлей в Тбилиси: зачистка у метро Варкетили - фото

13:36 19.02.2022 (обновлено: 13:39 19.02.2022)
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Тбилисская мэрия расчистила тротуары у станции метро "Варкетили" в одноименном районе города. Как теперь выглядит эта территория - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
В столице Грузии продолжается борьба за внешний вид улиц, с которых убирают незаконные палатки, ларьки, прилавки и стенды. Уличным торговцам предлагают перейти для продолжения бизнеса на разрешенные торговые площади.
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© photo: Sputnik / Stringer

Расчистка территории у станции метро "Варкетили" на окраине Тбилиси напоминала крупную полицейскую операцию.

Расчистка территории у станции метро &quot;Варкетили&quot; на окраине Тбилиси напоминала крупную полицейскую операцию. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Расчистка территории у станции метро "Варкетили" на окраине Тбилиси напоминала крупную полицейскую операцию.

© photo: Sputnik / Stringer

У станции метро было до недавнего времени множество прилавков, стендов и ларьков уличных торговцев.

У станции метро было до недавнего времени множество прилавков, стендов и ларьков уличных торговцев. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

У станции метро было до недавнего времени множество прилавков, стендов и ларьков уличных торговцев.

© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия города решила очистить территорию от таких объектов и благоустроить ее, сделать красивые новые удобные тротуары и инфраструктуру.

Мэрия города решила очистить территорию от таких объектов и благоустроить ее, сделать красивые новые удобные тротуары и инфраструктуру. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия города решила очистить территорию от таких объектов и благоустроить ее, сделать красивые новые удобные тротуары и инфраструктуру.

© photo: Sputnik / Stringer

За расчисткой территории наблюдала полиция, дополнительные экипажи направили на место для обеспечения порядка.

За расчисткой территории наблюдала полиция, дополнительные экипажи направили на место для обеспечения порядка. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

За расчисткой территории наблюдала полиция, дополнительные экипажи направили на место для обеспечения порядка.

© photo: Sputnik / Stringer

Но все прошло без серьезных протестов или столкновений с торговцами. Представители мэрии довольно быстро решили вопрос.

Но все прошло без серьезных протестов или столкновений с торговцами. Представители мэрии довольно быстро решили вопрос. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но все прошло без серьезных протестов или столкновений с торговцами. Представители мэрии довольно быстро решили вопрос.

© photo: Sputnik / Stringer

Вскоре люди уже ходили по тротуарам, которые после демонтажа незаконных объектов пришли в плачевное состояние.

Вскоре люди уже ходили по тротуарам, которые после демонтажа незаконных объектов пришли в плачевное состояние. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вскоре люди уже ходили по тротуарам, которые после демонтажа незаконных объектов пришли в плачевное состояние.

© photo: Sputnik / Stringer

Вскоре мэрия Тбилиси обещает навести тут порядок и все благоустроить.

Вскоре мэрия Тбилиси обещает навести тут порядок и все благоустроить. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вскоре мэрия Тбилиси обещает навести тут порядок и все благоустроить.

© photo: Sputnik / Stringer

Да и сама уличная торговля полностью не прекращена. Кто-то из торговцев нашел временное пристанище в недостроенных объектах.

Да и сама уличная торговля полностью не прекращена. Кто-то из торговцев нашел временное пристанище в недостроенных объектах. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Да и сама уличная торговля полностью не прекращена. Кто-то из торговцев нашел временное пристанище в недостроенных объектах.

© photo: Sputnik / Stringer

Часть торговцев перешла на территорию близлежащих рынков.

Часть торговцев перешла на территорию близлежащих рынков. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Часть торговцев перешла на территорию близлежащих рынков.

© photo: Sputnik / Stringer

Жители района теперь ходят по пока еще разрушенным, но свободным тротуарам.

Жители района теперь ходят по пока еще разрушенным, но свободным тротуарам. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Жители района теперь ходят по пока еще разрушенным, но свободным тротуарам.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем благоустройство тротуаров и дорог ведется не только в этом районе.

Тем временем благоустройство тротуаров и дорог ведется не только в этом районе. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем благоустройство тротуаров и дорог ведется не только в этом районе.

© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия Тбилиси постепенно приводит в порядок улицы в разных районах города.

Мэрия Тбилиси постепенно приводит в порядок улицы в разных районах города. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия Тбилиси постепенно приводит в порядок улицы в разных районах города.

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