Борьба с уличной торговлей в Тбилиси: зачистка у метро Варкетили - фото
Расчистка территории у станции метро "Варкетили" на окраине Тбилиси напоминала крупную полицейскую операцию.
Расчистка территории у станции метро "Варкетили" на окраине Тбилиси напоминала крупную полицейскую операцию.
У станции метро было до недавнего времени множество прилавков, стендов и ларьков уличных торговцев.
У станции метро было до недавнего времени множество прилавков, стендов и ларьков уличных торговцев.
Мэрия города решила очистить территорию от таких объектов и благоустроить ее, сделать красивые новые удобные тротуары и инфраструктуру.
Мэрия города решила очистить территорию от таких объектов и благоустроить ее, сделать красивые новые удобные тротуары и инфраструктуру.
За расчисткой территории наблюдала полиция, дополнительные экипажи направили на место для обеспечения порядка.
За расчисткой территории наблюдала полиция, дополнительные экипажи направили на место для обеспечения порядка.
Но все прошло без серьезных протестов или столкновений с торговцами. Представители мэрии довольно быстро решили вопрос.
Но все прошло без серьезных протестов или столкновений с торговцами. Представители мэрии довольно быстро решили вопрос.
Вскоре люди уже ходили по тротуарам, которые после демонтажа незаконных объектов пришли в плачевное состояние.
Вскоре люди уже ходили по тротуарам, которые после демонтажа незаконных объектов пришли в плачевное состояние.
Вскоре мэрия Тбилиси обещает навести тут порядок и все благоустроить.
Вскоре мэрия Тбилиси обещает навести тут порядок и все благоустроить.
Да и сама уличная торговля полностью не прекращена. Кто-то из торговцев нашел временное пристанище в недостроенных объектах.
Да и сама уличная торговля полностью не прекращена. Кто-то из торговцев нашел временное пристанище в недостроенных объектах.
Часть торговцев перешла на территорию близлежащих рынков.
Часть торговцев перешла на территорию близлежащих рынков.
Жители района теперь ходят по пока еще разрушенным, но свободным тротуарам.
Жители района теперь ходят по пока еще разрушенным, но свободным тротуарам.
Тем временем благоустройство тротуаров и дорог ведется не только в этом районе.
Тем временем благоустройство тротуаров и дорог ведется не только в этом районе.
Мэрия Тбилиси постепенно приводит в порядок улицы в разных районах города.
Мэрия Тбилиси постепенно приводит в порядок улицы в разных районах города.