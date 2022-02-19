https://sputnik-georgia.ru/20220219/borba-s-ulichnoy-torgovley-v-tbilisi-zachistka-u-metro-varketili---foto-264587178.html

Борьба с уличной торговлей в Тбилиси: зачистка у метро Варкетили - фото

Борьба с уличной торговлей в Тбилиси: зачистка у метро Варкетили - фото

Тбилисская мэрия расчистила тротуары у станции метро "Варкетили" в одноименном районе города. Как теперь выглядит эта территория - смотрите в фотоленте Sputnik... 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T13:36+0400

2022-02-19T13:36+0400

2022-02-19T13:39+0400

фотоленты

мультимедиа

новости грузии в фотографиях

тбилиси

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264587563_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_a0654082d0ed4e3d0acbbeaf8869b40d.jpg

В столице Грузии продолжается борьба за внешний вид улиц, с которых убирают незаконные палатки, ларьки, прилавки и стенды. Уличным торговцам предлагают перейти для продолжения бизнеса на разрешенные торговые площади.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, тбилиси, торговля, фото