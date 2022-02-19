https://sputnik-georgia.ru/20220219/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-13-288-264585097.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 13 288

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 13 288

За последние 24 часа от коронавируса скончался 51 человек, вылечились 21 183 пациента, а с начала пандемии – 1 369 764 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 13 288. Скончался 51 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 539 493 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 21 183 человека, с начала пандемии – 1 369 764. Скончались 15 822.Получили ли вы адекватную медицинскую помощь, заболев коронавирусом в Грузии? >>>За сутки сделано 47 640 тестов, в том числе 28 888 на антиген и 18 752 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 27,89%, за последние 14 дней – 31,94, за последние семь дней – 30,35%.К этому времени в Грузии сделано 2 794 933 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 009.В карантине в данное время находятся 16 человек, в стационарах – 5 703, в ковид-гостиницах – 964.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии