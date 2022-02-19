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Число жертв смертоносных дождей в Бразилии выросло до 136 человек
Число жертв смертоносных дождей в Бразилии выросло до 136 человек
Поисковые работы в Петрополисе продолжаются четвертый день - спасатели уверены, что вызволить живых людей из грязи и обломков все еще возможно 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Рио-де-Жанейрские спасатели активно продолжают поиски выживших в городе Петрополисе, который значительно пострадал от оползней и наводнения 15 февраля. По их данным, жертвами стихии стали 136 человек, сообщил портал G1."Поисковые работы в Петрополисе продолжаются четвертый день, и пожарная служба считает, что спасение живых людей из грязи и обломков все еще возможно. Общее число погибших, опубликованное ведомством, достигло 136 человек", - отмечает СМИ.В бразильском Институте судебной медицины сообщили, что среди погибших 22 несовершеннолетних. Между тем в списках полиции штата после трагических событий в Петрополисе без вести пропавшими числятся 213 человек.Мощные дожди 15 февраля спровоцировали сильные оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале, заявляют местные специалисты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, новости, происшествия, бразилия, стихийное бедствие
Число жертв смертоносных дождей в Бразилии выросло до 136 человек
10:26 19.02.2022 (обновлено: 11:11 19.02.2022) Подписаться на
Поисковые работы в Петрополисе продолжаются четвертый день - спасатели уверены, что вызволить живых людей из грязи и обломков все еще возможно
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik.
Рио-де-Жанейрские спасатели активно продолжают поиски выживших в городе Петрополисе, который значительно пострадал от оползней и наводнения 15 февраля. По их данным, жертвами стихии стали 136 человек, сообщил
портал G1.
"Поисковые работы в Петрополисе продолжаются четвертый день, и пожарная служба считает, что спасение живых людей из грязи и обломков все еще возможно. Общее число погибших, опубликованное ведомством, достигло 136 человек", - отмечает СМИ.
В бразильском Институте судебной медицины сообщили, что среди погибших 22 несовершеннолетних. Между тем в списках полиции штата после трагических событий в Петрополисе без вести пропавшими числятся 213 человек.
Мощные дожди 15 февраля спровоцировали сильные оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале, заявляют местные специалисты.
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