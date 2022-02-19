https://sputnik-georgia.ru/20220219/domik-v-derevne-vlasti-gruzii-priobretut-novye-doma-esche-300-semyam-264598466.html

Домик в деревне: власти Грузии приобретут новые дома еще 300 семьям

Домик в деревне: власти Грузии приобретут новые дома еще 300 семьям

В рамках программы семья вынужденных переселенцев сама выбирает в селе любого региона дом и обращается к властям с просьбой о содействии 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T21:22+0400

2022-02-19T21:22+0400

2022-02-19T21:22+0400

жилье для вынужденных переселенцев

вынужденные переселенцы

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Государство приобретет дома для 300 семей вынужденных переселенцеев в рамках программы "Дом в деревне", говорится в сообщении на странице Агентства по источникам обеспечения вынужденных переселенцев и экомигрантов Facebook.Проект "Дом в деревне" осуществляется с 2013 года. В рамках этой программы семья вынужденных переселенцев сама выбирает в селе любого региона дом и обращается к властям с просьбой о содействии. Государство для этих целей выделяет определенную сумму на покупку этого дома.Сумма зависит от количества членов семьи и колеблется от 22 до 43 тысяч лари.У семей будет полгода, чтобы подобрать себе дом. Они могут использовать сумму, выделяемую агентством как для покупки дешевого дома, так и для софинансирования при покупке более дорогого дома, превышающего по стоимости сумму, выделенную агентством.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 202 116 тысячи человек. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы, грузия, новости, общество