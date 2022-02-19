https://sputnik-georgia.ru/20220219/goroskop-na-segodnya-20-fevralya-2022-po-znakam-zodiaka-264581092.html

Гороскоп на сегодня 20 февраля 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 20 февраля 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на воскресенье, 20 февраля, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд круто изменить свою судьбу, а кого предостерегают... 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T10:04+0400

2022-02-19T10:04+0400

2022-02-19T10:04+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 20 февраля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 20 февраля не стоит участвовать в сомнительных и рискованных финансовых операциях. Знаку зодиака не следует сегодня допоздна засиживаться за работой или компьютером. Сегодня подходящий день, чтобы строить планы на будущее. По гороскопу Овнам нужно сдерживать раздражительность и ясно объяснить, чего они ждут от партнера и чудо обязательно произойдет.ТелецТельцов 20 февраля могут настигнуть нерешенные проблемы. Им не стоит сегодня делать поспешных выводов, которые могут повредить их дальнейшей профессиональной деятельности. Знаку зодиака нужно следить за своими расходами и отложить запланированные покупки на другой день. Тельцам сегодня лучше заняться любимым делом, а вечер провести в кругу родных и близких.БлизнецыБлизнецам 20 февраля общительность и коммуникабельность поможет привлечь к проектам новых партнеров, которые будут долго их поддерживать. Гороскоп советует знаку зодиака оставаться рациональным и поосторожнее быть со своей дружелюбностью, так как некоторые люди могут их неправильно понять. Одиноких Близнецов ждет романтическая встреча.РакРакам 20 февраля не следует совершать необратимых поступков, особенно касающихся финансов. Знак зодиака должен сделать усилие и избавиться от того, что будет их сегодня расстраивать или беспокоить. Самочувствие Раков может ухудшиться. Сегодня знаку зодиака предпочтительнее заняться любимым делом, а вечер провести в кругу семьи, чтобы отдохнуть и набраться сил.ЛевЛьвам 20 февраля, прежде чем предпринять какой-либо важный шаг, нужно задуматься, насколько допустимы будут их действия, чтобы не прослыть авантюристом. Знаку зодиака сегодня будет сложно реализовать запланированное, так как неожиданно возникнет много препятствий. По гороскопу Львов ожидают конфликты с родными, но они должны сдержать эмоции и не доводить до разрыва.ДеваДевы 20 февраля смогут привлечь к своим проектам новых союзников и найти новый источник заработка. Запланированные действия знака зодиака окажут сегодня большее влияние на их жизнь. Девы смогут увидеть ситуацию в более позитивном свете и удачно завершат начатое. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака посвятить вечер семье, чтобы не обидеть близких людей.ВесыВесам 20 февраля для реализации намеченных планов нужно использовать вежливую настойчивость и избегать контактов со скользкими людьми. Знак зодиака может рассчитывать на помощь и поддержку близких людей, если проявит инициативу в решении семейных проблем. Вечер Весы могут провести в приятной дружеской компании, а вот от покупок сегодня лучше отказаться.СкорпионСкорпионам 20 февраля нужно работать засучив рукава, несмотря на календарный выходной. Представителям знака зодиака благоприятно сегодня заниматься самообразованием и самосовершенствованием, правда возможны стрессы и ухудшение самочувствия, если личность недостаточно духовно развита. По гороскопу Скорпионам вечер лучше провести в кругу семьи и друзей.СтрелецСтрельцы 20 февраля могут получить предложение об участии в совместном проекте, которое сулит хороший доход. Решения знаку зодиака сегодня желательно принимать самостоятельно, не советуясь с доверенными лицами. Возможно, личная жизнь Стрельцов удивительным образом переплетется с профессиональной деятельностью – это повлечет за собой определенные перемены в положении.КозерогКозерогам 20 февраля удастся привлечь к своим проектам новых партнеров и найти новый источник заработка. Представители знака зодиака должны расслабиться, чтобы их собеседники сделали то же самое, в противном случае они будут чувствовать раздражение. В затруднительной ситуации гороскоп рекомендует Козерогам сдержать эмоции и спросить совета у человека, которому доверяют.ВодолейВодолеям 20 февраля желательно заниматься только неотложными житейскими делами. Вероятны сегодня конфликты в семье и ухудшение самочувствия. По гороскопу представителям знака зодиака не стоит расстраиваться, если сегодня что-то не получится по работе, возможно, это и к лучшему. От крупных расходов и достаточно сомнительной сделки Водолеям сегодня лучше воздержаться.РыбыРыбам 20 февраля не следует от людей требовать больше, чем они могут, и делать поспешные выводы. Знак зодиака ожидают приятные знакомства – их общество будет приятно многим, что прибавит им уверенности в себе. Гороскоп рекомендует Рыбам уделить сегодня немного времени себе – сходить на шопинг, в ресторан, сделать расслабляющий массаж или просто поваляться на диване.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака