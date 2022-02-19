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Грузинские дзюдоисты завоевали два золота на турнире в Тель-Авиве
Грузинские дзюдоисты завоевали два золота на турнире в Тель-Авиве
Суламанидзе в финале великолепным иппоном победил Михаэля Коррела из Нидерландов, а Тушишвили взял верх Рафаэлем Сильвой из Бразилии 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T22:13+0400
2022-02-19T22:13+0400
2022-02-19T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Грузинские дзюдоисты Илья Суламанидзе (-100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг) стали победителями турнира из серии "Большой шлем" в Тель-Авиве.Суламанидзе в финале великолепным иппоном победил Михаэля Коррела из Нидерландов, а Тушишвили взял верх Рафаэлем Сильвой из Бразилии.Стоит отметить, что для Суламанидзе эта победа стала первой в карьере на турнирах из серии "Большой шлем". До этого в активе 20-летнего дзюдоиста было одно серебро и одна бронза.Что касается 27-летнего Тушишвили, то для грузинского тяжеловеса нынешний успех третий в карьере на турнирах подобного уровня. До этого Тушишвили побеждал на "Больших шлемах" в Дюссельдорфе (2020) и Баку (2017).В заключительный день "Большого шлема" в Тель-Авиве грузинские дзюдоисты могли завоевать еще две бронзовые медали. Однако Онисе Санеблидзе (-100 кг) и Онисе Бугадзе (+100 кг) уступили в поединках за третье место. Первый проиграл Зелиму Коцоеву из Азербайджана, а второй – австрийцу Штефану Хеги.Таким образом, на турнире в Тель-Авиве грузинские дзюдоисты завоевали три медали. Ранее серебряным призером соревнований стала Этери Липартелиани в соревнованиях в весовой категории до 57 кг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, новости, онисе санеблидзе
Грузинские дзюдоисты завоевали два золота на турнире в Тель-Авиве
22:13 19.02.2022 (обновлено: 22:29 19.02.2022) Подписаться на
Суламанидзе в финале великолепным иппоном победил Михаэля Коррела из Нидерландов, а Тушишвили взял верх Рафаэлем Сильвой из Бразилии
ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Грузинские дзюдоисты Илья Суламанидзе (-100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг) стали победителями турнира из серии "Большой шлем" в Тель-Авиве.
Суламанидзе в финале великолепным иппоном победил Михаэля Коррела из Нидерландов, а Тушишвили взял верх Рафаэлем Сильвой из Бразилии.
Стоит отметить, что для Суламанидзе эта победа стала первой в карьере на турнирах из серии "Большой шлем". До этого в активе 20-летнего дзюдоиста было одно серебро и одна бронза.
Что касается 27-летнего Тушишвили, то для грузинского тяжеловеса нынешний успех третий в карьере на турнирах подобного уровня. До этого Тушишвили побеждал на "Больших шлемах" в Дюссельдорфе (2020) и Баку (2017).
В заключительный день "Большого шлема" в Тель-Авиве грузинские дзюдоисты могли завоевать еще две бронзовые медали. Однако Онисе Санеблидзе (-100 кг) и Онисе Бугадзе (+100 кг) уступили в поединках за третье место. Первый проиграл Зелиму Коцоеву из Азербайджана, а второй – австрийцу Штефану Хеги.
Таким образом, на турнире в Тель-Авиве грузинские дзюдоисты завоевали три медали. Ранее серебряным призером соревнований стала Этери Липартелиани в соревнованиях в весовой категории до 57 кг.
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