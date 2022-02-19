https://sputnik-georgia.ru/20220219/gruzinskie-dzyudoisty-zavoevali-dva-zolota-na-turnire-v-tel-avive-264603965.html

Грузинские дзюдоисты завоевали два золота на турнире в Тель-Авиве

Грузинские дзюдоисты завоевали два золота на турнире в Тель-Авиве

Суламанидзе в финале великолепным иппоном победил Михаэля Коррела из Нидерландов, а Тушишвили взял верх Рафаэлем Сильвой из Бразилии 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T22:13+0400

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онисе санеблидзе

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ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Грузинские дзюдоисты Илья Суламанидзе (-100 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг) стали победителями турнира из серии "Большой шлем" в Тель-Авиве.Суламанидзе в финале великолепным иппоном победил Михаэля Коррела из Нидерландов, а Тушишвили взял верх Рафаэлем Сильвой из Бразилии.Стоит отметить, что для Суламанидзе эта победа стала первой в карьере на турнирах из серии "Большой шлем". До этого в активе 20-летнего дзюдоиста было одно серебро и одна бронза.Что касается 27-летнего Тушишвили, то для грузинского тяжеловеса нынешний успех третий в карьере на турнирах подобного уровня. До этого Тушишвили побеждал на "Больших шлемах" в Дюссельдорфе (2020) и Баку (2017).В заключительный день "Большого шлема" в Тель-Авиве грузинские дзюдоисты могли завоевать еще две бронзовые медали. Однако Онисе Санеблидзе (-100 кг) и Онисе Бугадзе (+100 кг) уступили в поединках за третье место. Первый проиграл Зелиму Коцоеву из Азербайджана, а второй – австрийцу Штефану Хеги.Таким образом, на турнире в Тель-Авиве грузинские дзюдоисты завоевали три медали. Ранее серебряным призером соревнований стала Этери Липартелиани в соревнованиях в весовой категории до 57 кг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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