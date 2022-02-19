https://sputnik-georgia.ru/20220219/gruzinskie-figuristy-zanyali-9-e-mesto-na-olimpiyskikh-igrakh-v-pekine-264596410.html

Грузинские фигуристы заняли 9-е место на Олимпийских играх в Пекине

Грузинские фигуристы заняли 9-е место на Олимпийских играх в Пекине

Сафина и Берулава стали последними представителями Грузии, выступившими на Олимпиаде в Пекине 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T18:23+0400

2022-02-19T18:23+0400

2022-02-19T18:23+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, представляющие Грузию в соревнованиях спортивных пар, заняли девятое место на Олимпиаде в Пекине.Олимпийскими чемпионами в этом виде программы стали Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая. Результат победителей по сумме двух видов – 239.88 баллов.Серебро и бронзу завоевали российские фигуристы – Евгения Тарасова/Владимир Морозов (239.25) и Анастасия Мишина/Александр Галлямов (237.71) соответственно.Сафина и Берулава стали последними представителями Грузии, выступившими на Олимпиаде в Пекине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире, олимпийские игры в пекине, спорт, новости, грузия