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Грузинские фигуристы заняли 9-е место на Олимпийских играх в Пекине
Грузинские фигуристы заняли 9-е место на Олимпийских играх в Пекине
Сафина и Берулава стали последними представителями Грузии, выступившими на Олимпиаде в Пекине 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T18:23+0400
2022-02-19T18:23+0400
2022-02-19T18:23+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, представляющие Грузию в соревнованиях спортивных пар, заняли девятое место на Олимпиаде в Пекине.Олимпийскими чемпионами в этом виде программы стали Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая. Результат победителей по сумме двух видов – 239.88 баллов.Серебро и бронзу завоевали российские фигуристы – Евгения Тарасова/Владимир Морозов (239.25) и Анастасия Мишина/Александр Галлямов (237.71) соответственно.Сафина и Берулава стали последними представителями Грузии, выступившими на Олимпиаде в Пекине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире, олимпийские игры в пекине, спорт, новости, грузия
Грузинские фигуристы заняли 9-е место на Олимпийских играх в Пекине
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Сафина и Берулава стали последними представителями Грузии, выступившими на Олимпиаде в Пекине
ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава, представляющие Грузию в соревнованиях спортивных пар, заняли девятое место на Олимпиаде в Пекине.
За произвольный прокат грузинский дуэт получил
126.33 баллов, что в сумме с результатами за короткую программу (66.11) позволило фигуристам набрать 192.44 баллов.
Олимпийскими чемпионами в этом виде программы стали Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая. Результат победителей по сумме двух видов – 239.88 баллов.
Серебро и бронзу завоевали российские фигуристы – Евгения Тарасова/Владимир Морозов (239.25) и Анастасия Мишина/Александр Галлямов (237.71) соответственно.
Сафина и Берулава стали последними представителями Грузии, выступившими на Олимпиаде в Пекине.
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