https://sputnik-georgia.ru/20220219/gruzinskomu-tennisistu-chut-chut-ne-khvatilo-chtoby-zaschitit-titul-na-turnire-v-dokhe-264604204.html

Грузинскому теннисисту чуть-чуть не хватило, чтобы защитить титул на турнире в Дохе

Грузинскому теннисисту чуть-чуть не хватило, чтобы защитить титул на турнире в Дохе

У Басилашвили были все шансы, чтобы повторить свой прошлогодний успех и сохранить 250 рейтинговых очков 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T22:19+0400

2022-02-19T22:19+0400

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николоз басилашвили

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ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР) не смог защитить свой титул на турнире из серии АТР-250 в Дохе.При этом необходимо отметить, что у Басилашвили были все шансы, чтобы повторить свой прошлогодний успех и сохранить 250 рейтинговых очков. В каждом из сетов грузинский теннисист вел с брейком, но оба раза испанец делал обратный брейк, после чего брал подачу соперника.Если посмотреть на статистику, то Баутиста-Агут превзошел Басилашвили почти во всех компонентах. Особенно хорош испанец был на приеме, выиграв 35 мячей, против 18 у нашего теннисиста.Благодаря выходу в финал Басилашвили заработал 80 тысяч долларов призовых, но потерял 100 рейтинговых очков.Следующий турнир в котором примет участие Басилашвили – это Dubai Duty Free Tennis Championships из серии АТР-500 с призовым фондом почти в три миллиона долларов. Первым соперником грузина станет девятая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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николоз басилашвили, спорт, грузия, новости, теннис