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Грузинскому теннисисту чуть-чуть не хватило, чтобы защитить титул на турнире в Дохе
Грузинскому теннисисту чуть-чуть не хватило, чтобы защитить титул на турнире в Дохе
У Басилашвили были все шансы, чтобы повторить свой прошлогодний успех и сохранить 250 рейтинговых очков 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T22:19+0400
2022-02-19T22:19+0400
2022-02-19T22:19+0400
николоз басилашвили
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ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР) не смог защитить свой титул на турнире из серии АТР-250 в Дохе.При этом необходимо отметить, что у Басилашвили были все шансы, чтобы повторить свой прошлогодний успех и сохранить 250 рейтинговых очков. В каждом из сетов грузинский теннисист вел с брейком, но оба раза испанец делал обратный брейк, после чего брал подачу соперника.Если посмотреть на статистику, то Баутиста-Агут превзошел Басилашвили почти во всех компонентах. Особенно хорош испанец был на приеме, выиграв 35 мячей, против 18 у нашего теннисиста.Благодаря выходу в финал Басилашвили заработал 80 тысяч долларов призовых, но потерял 100 рейтинговых очков.Следующий турнир в котором примет участие Басилашвили – это Dubai Duty Free Tennis Championships из серии АТР-500 с призовым фондом почти в три миллиона долларов. Первым соперником грузина станет девятая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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николоз басилашвили, спорт, грузия, новости, теннис
Грузинскому теннисисту чуть-чуть не хватило, чтобы защитить титул на турнире в Дохе
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У Басилашвили были все шансы, чтобы повторить свой прошлогодний успех и сохранить 250 рейтинговых очков
ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР) не смог защитить свой титул на турнире из серии АТР-250 в Дохе.
Нынешний финал стал повторением прошлогоднего. В решающем матче соперником Басилашвили вновь был испанец Роберто Баутиста-Агут (16). Но если год назад грузин был сильнее, победив 7:6, 6:2, то в этот раз испанец взял реванш, также выиграв в двух сетах – 3:6, 4:6. Матч продолжался почти полтора часа.
При этом необходимо отметить, что у Басилашвили были все шансы, чтобы повторить свой прошлогодний успех и сохранить 250 рейтинговых очков. В каждом из сетов грузинский теннисист вел с брейком, но оба раза испанец делал обратный брейк, после чего брал подачу соперника.
Если посмотреть на статистику
, то Баутиста-Агут превзошел Басилашвили почти во всех компонентах. Особенно хорош испанец был на приеме, выиграв 35 мячей, против 18 у нашего теннисиста.
Благодаря выходу в финал Басилашвили заработал 80 тысяч долларов призовых, но потерял 100 рейтинговых очков.
Следующий турнир в котором примет участие Басилашвили – это Dubai Duty Free Tennis Championships из серии АТР-500 с призовым фондом почти в три миллиона долларов. Первым соперником грузина станет девятая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим.
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