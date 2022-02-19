https://sputnik-georgia.ru/20220219/kak-spravitsya-s-posledstviyami-magnitnykh-bur-sovet-vracha-264585325.html

Как справиться с последствиями магнитных бурь? Совет врача

Как справиться с последствиями магнитных бурь? Совет врача

Магнитные бури обычно оказывают негативное влияние на многих людей, особенно на метеозависимых, реагирующих на любые изменения погоды 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T23:49+0400

2022-02-19T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Высыпаться, прекратить всякие активные нагрузки, соблюдать режим работы и отдыха – такие советы дает людям во время магнитных бурь из-за вспышек на солнце врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Елена Жучкова.По словам врача, в период магнитных бурь у определенных людей могут наблюдаться мигрени, повышение артериального давления, спад работоспособности, чувство тревожности и обострение хронических заболеваний."Кроме того, возрастает склонность к образованию тромбов, развивается гипоксия тканей, снижается газообмен организма. Во время магнитных бурь увеличивается число инфарктов и инсультов, гипертонических кризов, усиливается мигрень", – рассказала Жучкова агентству "Прайм".На магнитные бури, по статистике, реагируют до 70% жителей Земли, но серьезную проблему активные всплески на Солнце представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.Кроме проблем со здоровьем, магнитные бури могут вызывать и сбои в работе радио- и электроприборов, не исключены перерывы в спутниковой навигации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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