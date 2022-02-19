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Коронавирус и школы: случаи COVID-19 в школах Грузии сократились
Коронавирус и школы: случаи COVID-19 в школах Грузии сократились
Учебный процесс в государственных и частных школах по всей стране продолжается в смешанном формате 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T12:12+0400
2022-02-19T12:12+0400
2022-02-19T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. В Грузии к этому времени из 2 085 государственных и 217 частных школ, на дистанционное обучение перешли 314.Что касается учителей, 132 педагога из группы риска перешли на дистанционный формат преподавания. На данный момент вакцинировано 73,6% учителей и сотрудников школьных администраций.В целях обеспечения более безопасной учебной среды в школах, учителя, которые перенесли коронавирус или вакцинированы обеими дозами, должны делать ПЦР-тесты на коронавирус раз в две недели, а учителя, вакцинированные одной дозой или не вакцинированные, – один раз в неделю быстрым тестом на антиген.Тестирование сотрудников более 400 государственных и частных школ проводят специально переподготовленные школьные врачи. В школах, где врачи еще не прошли обучение, процесс тестирования по-прежнему организует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.Грузия прошла пик пандемии коронавируса и число случаев сократилось до 15 тысяч в день. С начала пандемии в стране уже зафиксировано более 1,5 миллиона случаев инфицирования COVID-19.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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школа, грузия, общество, новости, минобразования грузии, коронавирус covid-19
Коронавирус и школы: случаи COVID-19 в школах Грузии сократились
12:12 19.02.2022 (обновлено: 12:24 19.02.2022) Подписаться на
Учебный процесс в государственных и частных школах по всей стране продолжается в смешанном формате
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. В Грузии к этому времени из 2 085 государственных и 217 частных школ, на дистанционное обучение перешли 314.
Как сообщает Минобразования Грузии, учебный процесс в государственных и частных школах по всей стране продолжается в смешанном формате. За последние семь дней коронавирус подтвержден у 4,3% учителей и 1,5% учащихся. На прошлой неделе этот показатель составлял 6,5 и 2,5% соответственно.
Что касается учителей, 132 педагога из группы риска перешли на дистанционный формат преподавания. На данный момент вакцинировано 73,6% учителей и сотрудников школьных администраций.
В целях обеспечения более безопасной учебной среды в школах, учителя, которые перенесли коронавирус или вакцинированы обеими дозами, должны делать ПЦР-тесты на коронавирус раз в две недели, а учителя, вакцинированные одной дозой или не вакцинированные, – один раз в неделю быстрым тестом на антиген.
Тестирование сотрудников более 400 государственных и частных школ проводят специально переподготовленные школьные врачи. В школах, где врачи еще не прошли обучение, процесс тестирования по-прежнему организует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.
Грузия прошла пик пандемии коронавируса и число случаев сократилось до 15 тысяч в день. С начала пандемии в стране уже зафиксировано более 1,5 миллиона случаев инфицирования COVID-19.
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