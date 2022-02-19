https://sputnik-georgia.ru/20220219/na-ulitsakh-tbilisi-navodyat-poryadok-varketili-bez-ulichnykh-torgovtsev---video-264594192.html

На улицах Тбилиси наводят порядок: Варкетили без уличных торговцев - видео

На улицах Тбилиси наводят порядок: Варкетили без уличных торговцев - видео

Территорию у станции метро "Варкетили" в одноименном районе столицы Грузии очистили от уличных торговцев - местные жители жаловались, что из-за них в... 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T16:55+0400

2022-02-19T16:55+0400

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мэрия тбилиси

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Мэрия Тбилиси обещает перевести всех торговцев в специально отведенные для торговли зоны. Хотя некоторые из них после демонтажа незаконных прилавков и ларьков нашли временное прибежище в недостроенных зданиях поблизости. Что касается территории и тротуаров у станции метро "Варкетили", мэрия обещает все отремонтировать и привести инфраструктуру в порядок. На поврежденных после демонтажных работ тротуарах скоро появится новое дорожное покрытие. Территория будет благоустроена.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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