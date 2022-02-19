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На востоке Грузии установили памятник Сталину
На востоке Грузии установили памятник Сталину
Инициаторами установления памятника стали местные жители восточного региона 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T14:00+0400
2022-02-19T14:00+0400
2022-02-19T14:00+0400
иосиф сталин
памятник
грузия
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общество
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Памятник Иосифу Сталину появился в селе Вариани Горийского района (Восточная Грузия), сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, инициаторами установления памятника стали местные жители.На данный момент неизвестно было ли у жителей разрешение местных властей на установку памятника.В случае отсутствия согласия властей памятник будет демонтирован. Официальных комментариев в связи с установкой памятника в местной мэрии пока не делали. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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иосиф сталин, памятник, грузия, новости, общество
На востоке Грузии установили памятник Сталину
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Инициаторами установления памятника стали местные жители восточного региона
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Памятник Иосифу Сталину появился в селе Вариани Горийского района (Восточная Грузия), сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным
телеканала, инициаторами установления памятника стали местные жители.
На данный момент неизвестно было ли у жителей разрешение местных властей на установку памятника.
В случае отсутствия согласия властей памятник будет демонтирован. Официальных комментариев в связи с установкой памятника в местной мэрии пока не делали.
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