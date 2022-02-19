https://sputnik-georgia.ru/20220219/pevitsa-maruv-beremenna--foto-264536274.html

Певица Maruv беременна – ФОТО

Певица Maruv беременна – ФОТО

Скоро певица станет мамой и ее с этим событием поздравили многочисленные поклонники и коллеги

2022-02-19T13:13+0400

2022-02-19T13:13+0400

2022-02-19T13:13+0400

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шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Певица Maruv сообщила о своей беременности, выложив фото, где видно уже довольно круглый живот.Исполнительница отпраздновала свой день рождения и по этому случаю решила поделиться с публикой радостной новостью."Та дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с @alexanderkorsun в ожидании малыша – считаю это самым потрясающим подарком!" – написала артистка.Maruv показала несколько фотографий, где предстала в коротком, черном латексном платье, что еще больше подчеркнуло округлившийся живот.В комментариях пользователи поспешили поздравить артистку, среди них и российские артисты Лариса Гузеева, Екатерина Варнава, Юра Музыченко и другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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maruv , шоу-бизнес