Привкус сенсации. Как Грузия оказалась среди лидеров фигурного катания на Олимпиаде

На Зимнюю Олимпиаду в Пекин Грузия впервые в истории привезла полностью укомплектованную сборную по фигурному катанию. И комплектация эта была на уровне... 19.02.2022, Sputnik Грузия

Более того, всем стало ясно, что Грузия вполне заслуживала места и в пятерке лидеров, после России, США, Японии и Канады, однако не повезло с тем, что спорить пришлось с хозяевами Игр – сборной Китая. В итоге при равном количестве очков - 22 - Грузия пропустила Китай в рейтинге строчкой повыше.Грузия никогда не была выдающейся страной в фигурном катании, хотя история у этого вида спорта в стране есть, и довольно достойная. У грузин просто было мало шансов, так как все упирается в инфраструктуру. В Грузии и сейчас нет "льда" - у федерации только один каток нужного размера, он находится под надувным сооружением, в курортном городе Батуми, и летом тренироваться там практически невозможно.Поэтому рецепт пекинского успеха, на первый взгляд, прост: все члены взрослой сборной родились и тренировались в России, где фигурное катание популярно до такой степени, что таланты теряются в очереди на международные соревнования.Никого в России не удивляет, что шестеро фигуристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми выступают под грузинским флагом. Смена спортивного гражданства в этом виде спорта – обычное явление.Попасть в сборную России, США или Канады – очень трудно. Так почему бы талантливому спортсмену не выступать за маленькую симпатичную федерацию, которой наравне с большими выпадает шанс бороться за медали на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх?В Пекине, например, выступали 14 фигуристов, родившихся в России, но представляющих другие страны. Полностью из бывших россиян состояли сборные Грузии, Беларуси и Азербайджана – там в команде был один Владимир Литвинцев. Кроме того, экс-российские фигуристы попали в состав сборных Украины, Польши, Венгрии и Чехии.Однако именно сборная из Грузии из всех стран с "легионерами" показала лучший результат и заставила говорить о себе.Вопрос: почему же получилось именно у Грузии?Ответ на него – всегда элегантная и невозмутимая женщина, всю Олимпиаду просидевшая рядом со спортсменами в зоне "Kiss and Cry" - глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.Бывшая чемпионка Грузии по фигурному катанию несколько лет собирала команду мечты для Олимпиады в Пекине. В молодости ей тоже приходилось кататься в Москве, и эти спортивные связи даром не пропали.Именно благодаря стараниям Гиоргобиани у грузинской сборной – лучшие тренеры, в том числе и знаменитая Этери Тутберидзе, а фигуристы в интервью наперебой твердят, что довольны условиями контракта. При этом далеко не все в грузинской команде раньше были звездами – ребята "расцвели" именно под грузинским флагом. Ведь все, кроме Мориса Квителашвили, пришли в сборную юниорами.Раз уж у Грузии появилась такая крутая сборная, стоит познакомиться с каждым из ее участников поближе – пора и нам, болельщикам, привыкать к приятному статусу обладателей сильной команды.Морис Квителашвили (мужское одиночное катание)17 марта Морису исполнится 27 лет.Его родители переехали в Москву из Тбилиси. Мать Лиана Татарашвили тоже в молодости занималась фигурным катанием. Морис родился уже в Москве и свои первые юниорские серии Гран-при выступал за Россию.В 2014 году Квителашвили выиграл Кубок России среди взрослых, но считался нестабильным спортсменом и на чемпионатах не поднимался выше восьмого места, то есть попасть в сборную ему не светило.В 2016 году он первым из всех получил предложение от грузинской федерации и решился на смену гражданства.Морис сразу же выиграл соревнования в Будапеште на турнире Санта-Клауса, а в январе 2017 года занял шестое место в чешской Остраве на чемпионате Европы. Затем была бронза в мужском одиночном на чемпионате Европы в австрийском Граце: медаль историческая не только для Грузии, но и для тренерского штаба Этери Тутберидзе, где тренируется Морис.Эксперты сразу заметили, что стиль Мориса после перехода заметно улучшился. А после третьего места на ЧЕ многие российские болельщики открыто сожалели о потере такого эффектного одиночника.В 2018 году Морис был единственным фигуристом, представлявшим Грузию на Олимпиаде в Южной Корее, он набрал 204,57 балла и в итоге занял 24-е место.На Олимпиаде 2022 года Квителашвили занял уже 10-е место и получил персональное приглашение выступить в гала-программе на закрытии 20 февраля, в которой примут участие восемь лучших фигуристов Олимпиады.В короткой программе в Пекине Морис занял 5-е место среди 30 спортсменов — это стало лучшим результатом в его карьере. При этом он обошел всех российских спортсменов и даже двукратного чемпиона мира из Японии Юдзуру Ханю.Кстати, в Пекине все отметили олимпийское спокойствие Мориса – он прекрасно откатал программу даже несмотря на то, что ему пришлось выходить на лед сразу после безупречного выступления американца Нейтана Чена с фантастическими прыжками и каскадами. Комментаторы предположили, что такой выдержке Морис "выучился" у Тутберидзе в "Хрустальном" – ведь он тренируется рядом с самыми успешными в мире девушками-одиночницами.Морис отличается элегантным, "взрослым" катанием, у него есть фирменный образ, он часто выбирает для проката французский шансон. За пределами арены он душа компании, прекрасно танцует, ведет интересный влог, считается сердцеедом, а также "любимчиком" Тутберидзе.Все поклонники видели кадры, как девочки из штаба Тутберидзе помогают делать сложный грим, чтобы превратить Мориса в синего джинна. И не зря: эта показательная программа произвела фурор сразу же после премьеры в 2020 году.На вопрос, не жалеет ли он о переходе в Грузию, Морис однозначно заявляет – "нет", потому что "в другом случае, может, уже бы и не катался". Спортсмен признает, что перемены были к лучшему: "Я раскрепостился, расправил плечи, стал катать программы чище и лучше".Сейчас Морис готовится к чемпионату мира 2022 во Франции, в Монпелье. А в ближайшие полгода он намерен решить – продолжать ли спортивную карьеру, которая началась у него с четырех лет. Еще в планах у Мориса – своя спортивная школа, возможно, что это будет уже в Грузии.Анастасия Губанова (женское одиночное катание)Анастасию Губанову можно назвать "бриллиантом" грузинской "коллекции". Ее элегантное скольжение, мастерская техника, артистизм и "фарфоровая" внешность заставляют замирать от восхищения сердца тысяч поклонников.Юниорский период Насти был многообещающим. В сезоне 2016/17 она стала серебряным призёром финального турнира Гран-при, сразу за Алиной Загитовой, ставшей впоследствии олимпийской чемпионкой.Проблемы у Губановой начались после того, как в 16 лет она прибавила в весе – для подростков это нормальное явление, но в мире фигурного катания это может стоить карьеры. Параллельно у женщин-одиночниц появился тренд на выполнение элементов "ультра-си" - четвертных прыжков. Губанова была не в тренде и не поднималась выше девятого места на чемпионатах страны, не помогло и серебро финала Кубка России.Насте пришлось пережить очень тяжелый период: тренер Елена Буянова просто выгнала ее из команды ЦСКА из-за "несоответствия". Следующий после этого сезон Губанова полностью пропустила. Казалось бы, это конец, пора вешать коньки на гвоздь и идти учиться – Настя как раз заканчивала школу.Но Настя не собиралась отказываться от спорта. Прямо перед Олимпиадой Губанову через ее нового тренера Евгения Рукавицына пригласили в сборную Грузию. И тут Настя показала, что значит мотивация.Под грузинским флагом она одержала победу на турнире "Золотой конек Загреба", где выиграла у сильной американки Эмбер Гленн, а потом заняла седьмое место на чемпионате Европы – первом и долгожданном для нее масштабном турнире.Без проблем Губанова получила и лицензию на Олимпиаду – побила личный рекорд, набрав 203,91 балла на турнире Finlandia Trophy.Официальное объявление состава олимпийской сборной Грузии поклонники Насти встретили с восторгом: "У Губанчика не было шансов, а теперь она едет в Пекин, чудеса!", "Ведь здорово, что такую красоту снова будут видеть зрители", писали на форумах.Там до сих пор помнят ее Джульетту и то, как легендарный тренер Татьяна Тарасова однажды сказала, что "с рук Насти Губановой как будто стекает музыка".Фанаты так рады за Настю, что даже придумывают ей "грузинские" фамилии, правда, так и не решили, что лучше – Губанидзе или Губаниани.Сама Губанова рассказывала, что на предложение перейти в грузинскую федерацию "согласилась сразу". Успехи фигуристки вызвали ревность у спортивных журналистов, которые стали выяснять, как же Губанова теперь относится к России."Я родилась и живу в России, но редко выступала за страну. Катаюсь под другим флагом, и у меня идет раздвоение — на льду я грузинка, а в жизни та же русская Настя", - так ответила Губанова.Как видно, Анастасия так самозабвенно любит фигурное катание, что спортивные боги исполнили ее желание попасть на Олимпиаду – пусть и под новым флагом. И перед ним Настя в долгу не осталась.В Пекине Губанова уверенно выступила в "команднике", где заняла четверое место – как и Морис Квителашвили, она принесла Грузии семь очков.Но в отличие от Мориса, Насте не повезло попасть в десятку лучших: по итогам короткой и показательной программы она оказалась на 11 месте. Дело в том, что грузинская федерация пока далеко не такая авторитетная, как российская или американская, поэтому своего судью в жюри провести не удалось. В итоге Губанову судили слишком строго и баллов явно недодали. Будем надеяться, что главные победы этой талантливой фигуристки еще впереди.Анастасия Губанова родилась 2 декабря 2002 года в Тольятти. В четыре года стала заниматься фигурным катанием. Ради этого семья переехала в Санкт-Петербург. Свое выступление на Олимпиаде Настя посвятила маме, которая "всегда в нее верила".Лука Берулава и Карина Сафина (спортивные пары)Лука Берулава родился 27 ноября 2002 года в Москве, после того, как его родители переехали туда из Грузии. Катается с трех лет. Известен стал после того, как получил грузинский паспорт и стал выступать за Грузию. Лука вместе со своей партнершей Алиной Бутаевой с историческим для Грузии результатом выступили на юношеских Олимпийских играх 2020 и завоевали две медали: бронзу в парах и золото командного турнира.Потом пара распалась и новой партнёршей Берулава стала Карина Сафина из Челябинска.Сейчас Луке 19, а Карине – 17 лет, они тренируются на базе в Перми. С ними занимаются знаменитые тренеры Павел Слюсаренко и Максим Траньков, а консультирует Этери Тутберидзе.Среди достижений Сафиной и Берулава – четвертое место на последнем чемпионате Европы – они обошли всех соперников, кроме российских фигуристов. Поклонники их любят за скорость, экспрессию и эмоции, которые не исчезают даже при выполнении сложных выбросов и поддержек.Между прочим, пара узнала, что едет на ЧЕ буквально накануне турнира. Карине, которая еще не оправилась от травмы, пришлось кататься без обезболивающих.Новый сезон пара начала c выступления на юниорском Гран-при, но потом они поехали на турнир для взрослых - Nebelhorn Trophy, и спокойно взяли путёвку на Олимпиаду. Именно этот неожиданный успех позволил Грузии пробиться в число стран, которые могли выступать в Пекине в командном турнире."Ребята жутко красивые и интересные. Потенциально очень сильные. Лука и с прошлой партнёршей был хорош, но с Кариной совсем на другом уровне раскрылся. Они скатались меньше, чем за полгода, и поедут на Олимпиаду даже год вместе не откатавшись. Это очень круто и сильно. Поздравления им и Павлу Слюсаренко!" - писали на российских форумах поклонники пары.Между прочим, Берулава и Сафина могли и не попасть на Олимпиаду. В сборной Грузии есть еще одна танцевальная пара – более опытные Анастасия Метелкина и Даниил Паркман. Однако федерация Грузии сделала ставку именно на вчерашних юниоров.И вот Лука с Кариной снова выдали исторический для Грузии результат: самые молодые среди спортивных пар, только-только перестроившие свою юниорскую программу под "взрослую", для Олимпиады (такая программа на минуту продолжительней и технически сложнее), Берулава и Сафина заняли девятое место по итогам короткой и произвольных программ.Это лучший результат грузин на Олимпиаде. До этого фигуристка-одиночница Элене Гедеванишвили занимала десятое место на Олимпиаде 2006 года. Ее достижение повторил в Пекине и Морис Квителашвили.Так и получилось, что в последний день соревнований в Пекине эстафету от старших приняли самые молодые фигуристы сборной.Мария Казакова и Георгий Ревия (танцевальные пары)Танцевальная пара у Грузии пока только одна, но зато какая!Юниоры Георгий и Мария стали открытием сезона 2019-2020 после того, как завоевали первое место в финале серии Гран-при в итальянском Турине – в тот день грузинский флаг поднялся выше американского и российского, а пара заполучила визитную карточку - показательный танец под кавер песни "In The End" группы Linkin Park.Затем новый успех – второе место на чемпионате мира среди юниоров, на котором пара в показательном выступила с грузинским танцем.У Ревия и Казаковой сразу появилось множество поклонников – им нравятся их оригинальные программы, невероятный артистизм и легкое, "как по маслу", катание.А ведь они встали в пару практически случайно – в 2017 году Георгий написал объявление, что остался без партнерши, Маша на него откликнулась, и все получилось.Высокий Георгий (184 см) и миниатюрная Мария (160 см) сначала подумали, что не очень подходят друг другу, да и разрыв в физической подготовке был довольно большой. Но скоро все наладилось – ребята быстро скатались и отлично смотрятся вместе. "И смотрят друг на друга!" - отмечают болельщики, которым особенно нравится позитивная энергетика этой пары.В юности ребята недолго выступали за Россию, но с 2017 года пара приняла предложение выступать за сборную Грузии. Они тренируются в Балашихе, у Дениса Самохина и Марии Боровиковой.Георгий Ревия родился 2 апреля 1999 года в подмосковном Одинцово.Мария Казакова – 15 июля 2001 года в Москве. Оба занимаются фигурным катанием с четырех лет.В 2019 году Казакова и Ревия сумели совместить завершения юниорской карьеры с началом взрослой и успели стать бронзовыми призёрами турнира серии "Челленджер" Asian Open Figure Skating Trophy 2019.К сожалению, в последний год этой паре откровенно не везло - из-за травмы Георгия пришлось весь прошлый год пропустить практически все важные выступления, они снялись и с этапов Гран-при, и с чемпионатов мира и Европы.Из-за неправильной диагностики Ревия пришлось дважды перенести операцию на ноге. Единственную танцевальную пару Грузинская федерация берегла – они выступили всего раз, на турнире в Небельхорне, чтобы получить олимпийскую лицензию.Такое длительное отсутствие в турнирных таблицах, естественно, сказалось на судействе в период Олимпиады – баллы паре занижали. В командном зачете они стали восьмыми. В индивидуальной короткой программе заняли 12 место, а после произвольной - 18 строчку в двадцатке лучших.Маша и Гоша, как называют фигуристов друзья, параллельно с тренировками, еще и учатся: он - на менеджера, а Мария – сразу в двух вузах: на тренера и на хореографа в ГИТИС.Кстати, певец Нодар Ревия, известный по выступлениям на тв-шоу "Голос", это брат Георгия. И фигурист мечтает, кого-нибудь создаст программу под песню брата."У меня нет определенной мечты или цели, которые есть у всех спортсменов: выиграть Олимпиаду, выиграть то, выиграть это... Нет. Я хочу запомниться. Чтобы вот сколько бы времени ни прошло, а нас помнили.Мы хотим продвинуть грузинское фигурное катание вперед, вывести его на новый уровень. Чтобы нас знали, чтобы у нас была федерация с именем. В дальнейшем, естественно, хотелось бы развить фигурное катание в Грузии. Открыть там школу, пригласить специалистов и тренировать детишек с самого раннего детства. Хочется, чтобы люди знали, что в Грузии есть фигурное катание, и чтобы они хотели прийти в этот вид спорта", - рассказал Георгий в одном из интервью.И Маша с ним, как обычно, согласилась: "Внести свой вклад в развитие фигурного катания в стране, за которую мы выступаем, – мы оба этого хотим".

