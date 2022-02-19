https://sputnik-georgia.ru/20220219/rossiya-i-gruziya-obsudyat-format-33--264593906.html

Россия и Грузия обсудят формат "3+3"

Россия и Грузия обсудят формат "3+3"

О возможной встрече с Зурабом Абашидзе сообщил председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T17:01+0400

2022-02-19T17:01+0400

2022-02-19T17:01+0400

формат "3+3" по закавказью

грузия

россия

новости

зураб абашидзе

армения

москва

иран

мид рф

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Россия и Грузия намерены обсудить формат "3+3" — об этом заявил журналистам председатель комитета по иностранным делам Совфеда РФ Григорий Карасин.Карасин также сообщил, что его встреча со спецпредставителем премьера Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе должна состояться во второй половине марта в Праге, если позволит эпидемиологическая ситуация с коронавирусом."В принципе, у нас задумка на вторую половину марта. Надо собрать небольшую команду - с их стороны, с нашей, чтобы серьезно поговорить о перспективах. Много вопросов есть – и двусторонних, "3+3", региональная политика", - пояснил он.В начале декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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формат "3+3" по закавказью, грузия, россия, новости, зураб абашидзе, армения, москва, иран, мид рф