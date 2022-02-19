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С бульвара в Батуми убрали незаконные торговые объекты - видео
С бульвара в Батуми убрали незаконные торговые объекты - видео
На Батумском бульваре демонтируют незаконные постройки. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как мэрия Батуми наводит порядок на приморской территории 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T16:19+0400
2022-02-19T16:19+0400
2022-02-19T16:55+0400
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В 2010 году участок батумского бульвара был передан в аренду турецкой компании, которая незаконно построила там несколько объектов и отказывалась их убирать. В мэрии отметили, что правовой спор по поводу демонтажа длился годы, но теперь он завершен. Принято решение расчистить территорию и убрать незаконные постройки и объекты. Демонтаж, который начался в пятницу, продолжается и в выходные.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, батуми, аджария, батумский бульвар, видео
С бульвара в Батуми убрали незаконные торговые объекты - видео
16:19 19.02.2022 (обновлено: 16:55 19.02.2022) Подписаться на
На Батумском бульваре демонтируют незаконные постройки. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как мэрия Батуми наводит порядок на приморской территории
В 2010 году участок батумского бульвара был передан в аренду турецкой компании, которая незаконно построила там несколько объектов и отказывалась их убирать. В мэрии отметили, что правовой спор по поводу демонтажа длился годы, но теперь он завершен. Принято решение расчистить территорию и убрать незаконные постройки и объекты. Демонтаж, который начался в пятницу, продолжается и в выходные.