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С бульвара в Батуми убрали незаконные торговые объекты - видео

С бульвара в Батуми убрали незаконные торговые объекты - видео

На Батумском бульваре демонтируют незаконные постройки. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как мэрия Батуми наводит порядок на приморской территории 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T16:19+0400

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В 2010 году участок батумского бульвара был передан в аренду турецкой компании, которая незаконно построила там несколько объектов и отказывалась их убирать. В мэрии отметили, что правовой спор по поводу демонтажа длился годы, но теперь он завершен. Принято решение расчистить территорию и убрать незаконные постройки и объекты. Демонтаж, который начался в пятницу, продолжается и в выходные.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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