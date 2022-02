https://sputnik-georgia.ru/20220219/samanta-ne-ischezla--sara-dzhessika-parker-ob-otnosheniyakh-s-kim-ketroll-264536031.html

"Саманта не исчезла" – Сара Джессика Паркер об отношениях с Ким Кэтролл

По слухам, актриса отказалась принять участие в проекте из-за разногласий с исполнительницей главной роли Сарой-Джессикой Паркер

2022-02-19T19:20+0400

2022-02-19T19:20+0400

2022-02-19T19:20+0400

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Американская киноактриса Сара Джессика Паркер поговорила о перезапуске культового сериала "Секс в большом городе", упомянув об отсутствии в нем одной из главных героинь, роль которой исполняла Ким Кэтролл.В эфире шоу Watch What Happens Live Сара Джессика Паркер рассказала о том, почему Кэтролл отсутствовала в новой части."Саманта не исчезла. Актриса, которая играла ее, оставила проект. Люди уходят из нашей жизни, когда им больше не рады", – сказала актриса.Говоря о героине Саманте Джонс, Паркер отметила работу сценаристов, которые смогли вывести героиню из сериала изящно."Это очень в духе Майкла Патрика (автор продолжения). Он сделал все с достоинством, уважением и любовью к персонажу. Думаю, ему удалось показать несколько болезненные отношения друзей, которые соперничают, но все равно хотят оставаться на связи", – подчеркнула Паркер.В декабре 2021 года поклонники сериала ликовали – вышли долгожданные эпизоды сиквела под названием "И просто так" (And Just Like That). Однако Саманты Джонс, роль которой некогда играла Ким Кэтролл, в продолжении не оказалось. По слухам, актриса отказалась принять участие в проекте из-за разногласий с исполнительницей главной роли Сарой Джессикой Паркер. Поэтому сценаристы "переселили" Саманту в Англию, после того как Кэрри уволила ее с должности своего пиарщика.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

