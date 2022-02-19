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"Саманта не исчезла" – Сара Джессика Паркер об отношениях с Ким Кэтролл
"Саманта не исчезла" – Сара Джессика Паркер об отношениях с Ким Кэтролл
По слухам, актриса отказалась принять участие в проекте из-за разногласий с исполнительницей главной роли Сарой-Джессикой Паркер
2022-02-19T19:20+0400
2022-02-19T19:20+0400
2022-02-19T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Американская киноактриса Сара Джессика Паркер поговорила о перезапуске культового сериала "Секс в большом городе", упомянув об отсутствии в нем одной из главных героинь, роль которой исполняла Ким Кэтролл.В эфире шоу Watch What Happens Live Сара Джессика Паркер рассказала о том, почему Кэтролл отсутствовала в новой части."Саманта не исчезла. Актриса, которая играла ее, оставила проект. Люди уходят из нашей жизни, когда им больше не рады", – сказала актриса.Говоря о героине Саманте Джонс, Паркер отметила работу сценаристов, которые смогли вывести героиню из сериала изящно."Это очень в духе Майкла Патрика (автор продолжения). Он сделал все с достоинством, уважением и любовью к персонажу. Думаю, ему удалось показать несколько болезненные отношения друзей, которые соперничают, но все равно хотят оставаться на связи", – подчеркнула Паркер.В декабре 2021 года поклонники сериала ликовали – вышли долгожданные эпизоды сиквела под названием "И просто так" (And Just Like That). Однако Саманты Джонс, роль которой некогда играла Ким Кэтролл, в продолжении не оказалось. По слухам, актриса отказалась принять участие в проекте из-за разногласий с исполнительницей главной роли Сарой Джессикой Паркер. Поэтому сценаристы "переселили" Саманту в Англию, после того как Кэрри уволила ее с должности своего пиарщика.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
сара джессика паркер, сериал "секс в большом городе", зарубежные звезды, сериал, шоу-бизнес
"Саманта не исчезла" – Сара Джессика Паркер об отношениях с Ким Кэтролл
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По слухам, актриса отказалась принять участие в проекте из-за разногласий с исполнительницей главной роли Сарой Джессикой Паркер
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Американская киноактриса Сара Джессика Паркер поговорила о перезапуске культового сериала "Секс в большом городе", упомянув об отсутствии в нем одной из главных героинь, роль которой исполняла Ким Кэтролл.
В эфире шоу Watch What Happens Live Сара Джессика Паркер рассказала о том, почему Кэтролл отсутствовала в новой части.
"Саманта не исчезла. Актриса, которая играла ее, оставила проект. Люди уходят из нашей жизни, когда им больше не рады", – сказала актриса.
Говоря о героине Саманте Джонс, Паркер отметила работу сценаристов, которые смогли вывести героиню из сериала изящно.
"Это очень в духе Майкла Патрика (автор продолжения). Он сделал все с достоинством, уважением и любовью к персонажу. Думаю, ему удалось показать несколько болезненные отношения друзей, которые соперничают, но все равно хотят оставаться на связи", – подчеркнула Паркер.
В декабре 2021 года поклонники сериала ликовали – вышли долгожданные эпизоды сиквела под названием "И просто так" (And Just Like That). Однако Саманты Джонс, роль которой некогда играла Ким Кэтролл, в продолжении не оказалось.
По слухам, актриса отказалась принять участие в проекте из-за разногласий с исполнительницей главной роли Сарой Джессикой Паркер. Поэтому сценаристы "переселили" Саманту в Англию, после того как Кэрри уволила ее с должности своего пиарщика.
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