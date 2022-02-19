https://sputnik-georgia.ru/20220219/sbornaya-gruzii-po-vodnomu-polo-krupno-obygrala-belarus-264590921.html

Сборная Грузии по водному поло крупно обыграла Беларусь

Сборная Грузии по водному поло крупно обыграла Беларусь

Во втором отборочном матче ЧЕ сборная Грузии сыграет с Польшей. Эта игра также состоится в Тбилиси сегодня 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T14:26+0400

2022-02-19T14:26+0400

2022-02-19T14:26+0400

спорт

новости

грузия

беларусь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252155418_54:0:1995:1092_1920x0_80_0_0_fa93f3773feda3a3e1445379670b71bf.jpg

ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Сборная Грузии по водному поло у себя дома разгромила Беларусь 25:5 в отборочном матче чемпионата Европы.В этой же группе "В" сборная Словакии не оставила шансов команде Польши, победив со счетом 25:6.Во втором отборочном матче ЧЕ сборная Грузии сыграет с Польшей. Эта игра также состоится в Тбилиси 19 февраля.В финальную часть чемпионата Европы, который состоится в хорватском Сплите с 27 августа по 10 сентября этого года, выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.Если сборная Грузии обыграет Польшу в предстоящем матче, то гарантирует себе одно из двух первых мест и в пятый раз подряд примет участие в континентальном первенстве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, беларусь