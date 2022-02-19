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Сборная Грузии по водному поло крупно обыграла Беларусь
Сборная Грузии по водному поло крупно обыграла Беларусь
Во втором отборочном матче ЧЕ сборная Грузии сыграет с Польшей. Эта игра также состоится в Тбилиси сегодня 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T14:26+0400
2022-02-19T14:26+0400
2022-02-19T14:26+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Сборная Грузии по водному поло у себя дома разгромила Беларусь 25:5 в отборочном матче чемпионата Европы.В этой же группе "В" сборная Словакии не оставила шансов команде Польши, победив со счетом 25:6.Во втором отборочном матче ЧЕ сборная Грузии сыграет с Польшей. Эта игра также состоится в Тбилиси 19 февраля.В финальную часть чемпионата Европы, который состоится в хорватском Сплите с 27 августа по 10 сентября этого года, выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.Если сборная Грузии обыграет Польшу в предстоящем матче, то гарантирует себе одно из двух первых мест и в пятый раз подряд примет участие в континентальном первенстве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Сборная Грузии по водному поло крупно обыграла Беларусь
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Во втором отборочном матче ЧЕ сборная Грузии сыграет с Польшей. Эта игра также состоится в Тбилиси сегодня
ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Сборная Грузии по водному поло у себя дома разгромила Беларусь 25:5 в отборочном матче чемпионата Европы.
Самым результативным игроком в составе победителей стал
Ника Шушиашвили, забросивший шесть мячей. Также стоит отметить Бориса Вапенски, на счету которого четыре взятия ворот соперника.
В этой же группе "В" сборная Словакии не оставила шансов команде Польши, победив со счетом 25:6.
Во втором отборочном матче ЧЕ сборная Грузии сыграет с Польшей. Эта игра также состоится в Тбилиси 19 февраля.
В финальную часть чемпионата Европы, который состоится в хорватском Сплите с 27 августа по 10 сентября этого года, выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.
Если сборная Грузии обыграет Польшу в предстоящем матче, то гарантирует себе одно из двух первых мест и в пятый раз подряд примет участие в континентальном первенстве.
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