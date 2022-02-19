https://sputnik-georgia.ru/20220219/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-novyy-rezhim-na-perevale-paravani-264586171.html

Ситуация на дорогах Грузии: новый режим на перевале Паравани

Ситуация на дорогах Грузии: новый режим на перевале Паравани

Один из самых сложных участков трассы из-за снегопадов и метелей за последнюю неделю закрывался несколько раз 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T11:40+0400

2022-02-19T11:40+0400

2022-02-19T11:40+0400

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Движение через перевал Паравани (Восточная Грузия) будет закрываться на ночь для трейлеров, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Днем движение всех видов транспорта будет свободным.Перевал Паравани - один из самых сложных участков трассы, из-за снегопадов и метелей за последнюю неделю закрывался полностью несколько раз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузинские дороги, машины и их водители, дороги, грузия, новости, общество, погода