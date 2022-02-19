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Ситуация на дорогах Грузии: новый режим на перевале Паравани
Ситуация на дорогах Грузии: новый режим на перевале Паравани
Один из самых сложных участков трассы из-за снегопадов и метелей за последнюю неделю закрывался несколько раз 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T11:40+0400
2022-02-19T11:40+0400
2022-02-19T11:40+0400
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Движение через перевал Паравани (Восточная Грузия) будет закрываться на ночь для трейлеров, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Днем движение всех видов транспорта будет свободным.Перевал Паравани - один из самых сложных участков трассы, из-за снегопадов и метелей за последнюю неделю закрывался полностью несколько раз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузинские дороги, машины и их водители, дороги, грузия, новости, общество, погода
Ситуация на дорогах Грузии: новый режим на перевале Паравани
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Один из самых сложных участков трассы из-за снегопадов и метелей за последнюю неделю закрывался несколько раз
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik.
Движение через перевал Паравани (Восточная Грузия) будет закрываться на ночь для трейлеров, говорится в сообщении на сайте
Департамента автомобильных дорог Грузии.
Движение на 94-110 км участке дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) из-за угрозы метели будет закрываться для транспорта с прицепом и полуприцепом ежедневно с 20:00 до 08:00.
Днем движение всех видов транспорта будет свободным.
Перевал Паравани - один из самых сложных участков трассы, из-за снегопадов и метелей за последнюю неделю закрывался полностью несколько раз.
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