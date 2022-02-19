https://sputnik-georgia.ru/20220219/stychka-storonnikov-natsdvizheniya-s-politsiey-v-batumi-v-otele-hilton---video-264604476.html

Стычка сторонников "Нацдвижения" с полицией в Батуми в отеле Hilton - видео

Стычка сторонников "Нацдвижения" с полицией в Батуми в отеле Hilton - видео

Сторонники "Единого национального движения" вступили в стычку с полицией в Батуми в здании одного из местных отелей. Там в это время проходила встреча с... 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T22:29+0400

2022-02-19T22:29+0400

2022-02-19T22:29+0400

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единое нацдвижение

акции протеста

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Активисты крупнейшей оппозиционной партии "Единое Нацдвижение" в итоге смогли прорваться через охрану в отель Hilton, требуя встречи с председателем "Грузинской мечты" Ираклием Кобахидзе. Представителям полиции и охране отеля пришлось выдворить оппозиционеров из здания. Шесть человек были задержаны за неподчинение требованиям полиции и хулиганство.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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