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Стычка сторонников "Нацдвижения" с полицией в Батуми в отеле Hilton - видео
Стычка сторонников "Нацдвижения" с полицией в Батуми в отеле Hilton - видео
Сторонники "Единого национального движения" вступили в стычку с полицией в Батуми в здании одного из местных отелей. Там в это время проходила встреча с... 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T22:29+0400
2022-02-19T22:29+0400
2022-02-19T22:29+0400
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батуми
единое нацдвижение
акции протеста
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Активисты крупнейшей оппозиционной партии "Единое Нацдвижение" в итоге смогли прорваться через охрану в отель Hilton, требуя встречи с председателем "Грузинской мечты" Ираклием Кобахидзе. Представителям полиции и охране отеля пришлось выдворить оппозиционеров из здания. Шесть человек были задержаны за неподчинение требованиям полиции и хулиганство.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, батуми, единое нацдвижение, акции протеста, видео
Стычка сторонников "Нацдвижения" с полицией в Батуми в отеле Hilton - видео
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Сторонники "Единого национального движения" вступили в стычку с полицией в Батуми в здании одного из местных отелей. Там в это время проходила встреча с председателем партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе. Что произошло - смотрите в видео.
Активисты крупнейшей оппозиционной партии "Единое Нацдвижение" в итоге смогли прорваться через охрану в отель Hilton, требуя встречи с председателем "Грузинской мечты" Ираклием Кобахидзе. Представителям полиции и охране отеля пришлось выдворить оппозиционеров из здания. Шесть человек были задержаны за неподчинение требованиям полиции и хулиганство.