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Теракт или провокация? В центре Донецка прогремел взрыв - видео
Теракт или провокация? В центре Донецка прогремел взрыв - видео
В центре Донецка прогремел взрыв в пятницу вечером. На место происшествия выехали оперативные службы 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T11:08+0400
2022-02-19T11:08+0400
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По предварительной информации, взорвался автомобиль, припаркованный у здания местного правительства. При этом накануне из Донецка и прилегающих населенных пунктов была объявлена массовая эвакуация населения в сторону России. На дорогах образовались пробки, в городе были включены сирены гражданской обороны.
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видео, мультимедиа, украина, конфликты, видео
Теракт или провокация? В центре Донецка прогремел взрыв - видео
11:08 19.02.2022 (обновлено: 11:14 19.02.2022) Подписаться на
В центре Донецка прогремел взрыв в пятницу вечером. На место происшествия выехали оперативные службы
По предварительной информации, взорвался автомобиль, припаркованный у здания местного правительства. При этом накануне из Донецка и прилегающих населенных пунктов была объявлена массовая эвакуация населения в сторону России. На дорогах образовались пробки, в городе были включены сирены гражданской обороны.