https://sputnik-georgia.ru/20220219/terakt-ili-provokatsiya-v-tsentre-donetska-progremel-vzryv---video-264585698.html

Теракт или провокация? В центре Донецка прогремел взрыв - видео

Теракт или провокация? В центре Донецка прогремел взрыв - видео

В центре Донецка прогремел взрыв в пятницу вечером. На место происшествия выехали оперативные службы 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T11:08+0400

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По предварительной информации, взорвался автомобиль, припаркованный у здания местного правительства. При этом накануне из Донецка и прилегающих населенных пунктов была объявлена массовая эвакуация населения в сторону России. На дорогах образовались пробки, в городе были включены сирены гражданской обороны.

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