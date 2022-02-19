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Центр Тбилиси остался без света
Центр Тбилиси остался без света
Когда будет восстановлена подача электроэнергии и что стало причиной аварии, в компании не сообщают 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T16:32+0400
2022-02-19T16:32+0400
2022-02-19T16:34+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Исторический центр столицы Грузии остался без электроэнергии из-за аварии, говорится в сообщении на сайте энергораспределительной компании "Теласи".Без света остались также исторические районы города – Мтацминда, Вере и Сололаки. При этом, в туристической части города - от площади Свободы до Абанотубани - перебоев с электричеством нет.Когда будет восстановлена подача электроэнергии и что стало причиной аварии, в компании не сообщают.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тбилиси, грузия, новости, общество, электроэнергия
Центр Тбилиси остался без света
16:32 19.02.2022 (обновлено: 16:34 19.02.2022) Подписаться на
Когда будет восстановлена подача электроэнергии и что стало причиной аварии, в компании не сообщают
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik.
Исторический центр столицы Грузии остался без электроэнергии из-за аварии, говорится в сообщении на сайте
энергораспределительной компании "Теласи".
На данный момент электроэнергия не подается на проспект Руставели, площадь Героев, проспект Меликишвили и прилегающие к ним улицы, в том числе и в Земо Ваке.
Без света остались также исторические районы города – Мтацминда, Вере и Сололаки. При этом, в туристической части города - от площади Свободы до Абанотубани - перебоев с электричеством нет.
Когда будет восстановлена подача электроэнергии и что стало причиной аварии, в компании не сообщают.
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