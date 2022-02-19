https://sputnik-georgia.ru/20220219/tsentr-tbilisi-ostalsya-bez-sveta-264593495.html

Центр Тбилиси остался без света

Центр Тбилиси остался без света

Когда будет восстановлена подача электроэнергии и что стало причиной аварии, в компании не сообщают 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T16:32+0400

2022-02-19T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Исторический центр столицы Грузии остался без электроэнергии из-за аварии, говорится в сообщении на сайте энергораспределительной компании "Теласи".Без света остались также исторические районы города – Мтацминда, Вере и Сололаки. При этом, в туристической части города - от площади Свободы до Абанотубани - перебоев с электричеством нет.Когда будет восстановлена подача электроэнергии и что стало причиной аварии, в компании не сообщают.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилиси, грузия, новости, общество, электроэнергия