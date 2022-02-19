https://sputnik-georgia.ru/20220219/v-batumi-vo-vremya-stychki-s-politsiey-zaderzhany-shest-chelovek-264590155.html

В Батуми во время стычки с полицией задержаны шесть человек

В Батуми во время стычки с полицией задержаны шесть человек

Сторонники "Нацдвижения" ворвались силой в отель и потребовали встречи с Кобахидзе, чтобы задать ему вопросы 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T14:10+0400

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единое нацдвижение

ираклий кобахидзе

hilton

происшествия

новости

грузия

батуми

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Правоохранители за неподчинение требованию полиции и хулиганство задержали шесть сторонников самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", сообщает Первый канал.По данным телеканала, стычка с полицией началась после того, как полиция охраны пыталась не пустить активистов партии в здание отеля Hilton, где проводил встречу лидер правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Сторонники "Нацдвижения" ворвались силой в отель и потребовали встречи с Кобахидзе, чтобы задать ему вопросы. На место было вызвана полиция, которая задержала шесть человек.В правящей партии расценили произошедшее как провокацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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единое нацдвижение, ираклий кобахидзе, hilton, происшествия, новости, грузия, батуми