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В Батуми во время стычки с полицией задержаны шесть человек
В Батуми во время стычки с полицией задержаны шесть человек
Сторонники "Нацдвижения" ворвались силой в отель и потребовали встречи с Кобахидзе, чтобы задать ему вопросы 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T14:10+0400
2022-02-19T14:10+0400
2022-02-19T14:38+0400
единое нацдвижение
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Правоохранители за неподчинение требованию полиции и хулиганство задержали шесть сторонников самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", сообщает Первый канал.По данным телеканала, стычка с полицией началась после того, как полиция охраны пыталась не пустить активистов партии в здание отеля Hilton, где проводил встречу лидер правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Сторонники "Нацдвижения" ворвались силой в отель и потребовали встречи с Кобахидзе, чтобы задать ему вопросы. На место было вызвана полиция, которая задержала шесть человек.В правящей партии расценили произошедшее как провокацию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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единое нацдвижение, ираклий кобахидзе, hilton, происшествия, новости, грузия, батуми
В Батуми во время стычки с полицией задержаны шесть человек
14:10 19.02.2022 (обновлено: 14:38 19.02.2022) Подписаться на
Сторонники "Нацдвижения" ворвались силой в отель и потребовали встречи с Кобахидзе, чтобы задать ему вопросы
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Правоохранители за неподчинение требованию полиции и хулиганство задержали шесть сторонников самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", сообщает Первый канал.
По данным телеканала, стычка с полицией началась после того, как полиция охраны пыталась не пустить активистов партии в здание отеля Hilton, где проводил встречу лидер правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Сторонники "Нацдвижения" ворвались силой в отель и потребовали встречи с Кобахидзе, чтобы задать ему вопросы. На место было вызвана полиция, которая задержала шесть человек.
В правящей партии расценили произошедшее как провокацию.
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