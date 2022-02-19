https://sputnik-georgia.ru/20220219/v-gruzii-mozhet-poyavitsya-birzha-kriptovalyut---garibashvili-264592106.html

В Грузии может появиться биржа криптовалют – Гарибашвили

В Грузии может появиться биржа криптовалют – Гарибашвили

На стабильную и привлекательную бизнес-среду Грузии обратили внимание ведущие лидеры майнинга 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T15:27+0400

2022-02-19T15:27+0400

2022-02-19T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Вопрос появления в Грузии Фондовой биржи криптовалют обсудил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили с основателем Фондовой биржи криптовалютных деривативов (FTX Crypto Derivatives Exchange) Сэмом Бэнкман-Фридом в ходе Мюнхенской конференции."Расположение Грузии, стабильная и привлекательная бизнес-среда нашей страны создают очень хорошую платформу для расширения деятельности фондовой биржи криптовалютных деривативов в нашем регионе и за его пределами", – говорится в сообщении премьер-министра в Twitter.Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью. По результатам исследования Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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криптовалюта, грузия, новости, twitter, ираклий гарибашвили, экономика