https://sputnik-georgia.ru/20220219/v-gruzii-uzhestochaetsya-kontrol-za-oborotom-pnevmaticheskogo-oruzhiya-264591892.html
В Грузии ужесточается контроль за оборотом пневматического оружия
В Грузии ужесточается контроль за оборотом пневматического оружия
Изменения коснутся хранения оружия, а также регистрации и ношения при себе удостоверения 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T17:30+0400
2022-02-19T17:30+0400
2022-02-19T17:30+0400
общество
оружие
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новости
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Правительство Грузии утвердило новые правила, согласно которым в стране полностью запретили ношение незарегистрированного пневматического оружия, говорится в сообщении на сайте МВД.Единственным исключение станет оружие для пейнтбола и эйрсофта.При этом при ношении зарегистрированного оружия теперь придется носить удостоверение о регистрации, а хранить его нужно будет в сейфе, куда нет доступа другим людям, в противном случае у оружия должен быть предохранитель.Носить пневматическое оружие можно будет только в разряженном состоянии, патроны к нему полагается носить отдельно. Исключение составляют места для стрельбы и охоты.А вот ношение незарегистрированного пневматического оружия повлечет за собой штраф в размере 200 лари, нарушение правил ношения – 300 лари, а стрельба в населенном пункте – 500 лари. При этом при любом штрафе оружие будет конфисковано.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, оружие, грузия, новости
В Грузии ужесточается контроль за оборотом пневматического оружия
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Изменения коснутся хранения оружия, а также регистрации и ношения при себе удостоверения
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik.
Правительство Грузии утвердило новые правила, согласно которым в стране полностью запретили ношение незарегистрированного пневматического оружия, говорится в сообщении на сайте
МВД.
Регистрировать придется то пневматическое оружие, длина дула которого превышает 30 сантиметров, или если общий размер оружия длиннее 60 сантиметров. Также запрещено использовать патроны для пневматики, превосходящие по техническим характеристикам калибр 4,5 миллиметра.
Единственным исключение станет оружие для пейнтбола и эйрсофта.
При этом при ношении зарегистрированного оружия теперь придется носить удостоверение о регистрации, а хранить его нужно будет в сейфе, куда нет доступа другим людям, в противном случае у оружия должен быть предохранитель.
Носить пневматическое оружие можно будет только в разряженном состоянии, патроны к нему полагается носить отдельно. Исключение составляют места для стрельбы и охоты.
А вот ношение незарегистрированного пневматического оружия повлечет за собой штраф в размере 200 лари, нарушение правил ношения – 300 лари, а стрельба в населенном пункте – 500 лари. При этом при любом штрафе оружие будет конфисковано.
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