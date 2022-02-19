https://sputnik-georgia.ru/20220219/v-gruzii-uzhestochaetsya-kontrol-za-oborotom-pnevmaticheskogo-oruzhiya-264591892.html

В Грузии ужесточается контроль за оборотом пневматического оружия

В Грузии ужесточается контроль за оборотом пневматического оружия

Изменения коснутся хранения оружия, а также регистрации и ношения при себе удостоверения 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T17:30+0400

2022-02-19T17:30+0400

2022-02-19T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Правительство Грузии утвердило новые правила, согласно которым в стране полностью запретили ношение незарегистрированного пневматического оружия, говорится в сообщении на сайте МВД.Единственным исключение станет оружие для пейнтбола и эйрсофта.При этом при ношении зарегистрированного оружия теперь придется носить удостоверение о регистрации, а хранить его нужно будет в сейфе, куда нет доступа другим людям, в противном случае у оружия должен быть предохранитель.Носить пневматическое оружие можно будет только в разряженном состоянии, патроны к нему полагается носить отдельно. Исключение составляют места для стрельбы и охоты.А вот ношение незарегистрированного пневматического оружия повлечет за собой штраф в размере 200 лари, нарушение правил ношения – 300 лари, а стрельба в населенном пункте – 500 лари. При этом при любом штрафе оружие будет конфисковано.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, оружие, грузия, новости