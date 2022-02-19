https://sputnik-georgia.ru/20220219/vaktsinatsiya-ot-covid-19-v-gruzii---poslednie-dannye--264595087.html

Вакцинация от COVID-19 в Грузии - последние данные

Вакцинация от COVID-19 в Грузии - последние данные

Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Грузии началась в марте 2021 года, с тех пор полной курс вакцинации прошли около 2,8 миллиона человек - 43,2% населения 19.02.2022, Sputnik Грузия

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Вакцинация в Грузии добровольная. На первом этапе, с 15 марта 2021 года, в Грузии был доступен препарат англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая - китайский Sinopharm, а с 24 мая - китайский Sinovac.С 11 октября 2021 года в стране начали прививать от коронавируса детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете о том, как обстоят дела с вакцинацией в стране по состоянию на 19 февраля 2022 года.

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