https://sputnik-georgia.ru/20220219/vyshel-treyler-vtorogo-sezona-seriala-bridzhertony--video-264536653.html
Вышел трейлер второго сезона сериала "Бриджертоны" – ВИДЕО
Вышел трейлер второго сезона сериала "Бриджертоны" – ВИДЕО
Премьера нового сезона запланирована на 25 марта 2022 года. Кстати, уже запланированы третий и четвертый сезоны
2022-02-19T20:24+0400
2022-02-19T20:24+0400
2022-02-19T20:24+0400
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сериал
netflix
"бриджертоны"
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. В Сети появился первый официальный тизер-трейлер второго сезона популярного сериала "Бриджертоны" – ролик вышел на YouTube-канале стриминг-сервиса Netflix.Известно, что во втором сезоне зрители познакомятся с историей лорда Энтони Бриджертона, старшего из братьев Бриджертонов. Герой намеревается, наконец, найти себе подходящую жену. В новом сезоне шоу будет десять эпизодов, когда в первом сезоне их было всего восемь.В сериале можно увидеть таких актеров, как Реге-Жан Пейдж, Фиби Дайневор, Джонатан Бейли, Голда Рошавель, Никола Кохлан и других. Премьера нового сезона запланирована на 25 марта 2022 года."Бриджертоны" (Bridgerton) – американский костюмный телесериал от Netflix производства Криса Ван Дусена и Шонды Раймс. В основу сюжета лег роман "Герцог и я" Джулии Куинн. Премьера первого сезона состоялась 25 декабря 2020 года. Уже запланированы третий и четвертый сезоны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
сериал, netflix, "бриджертоны"
Вышел трейлер второго сезона сериала "Бриджертоны" – ВИДЕО
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Премьера нового сезона запланирована на 25 марта 2022 года. Кстати, уже запланированы третий и четвертый сезоны
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. В Сети появился первый официальный тизер-трейлер второго сезона популярного сериала "Бриджертоны" – ролик вышел на YouTube-канале стриминг-сервиса Netflix.
Известно, что во втором сезоне зрители познакомятся с историей лорда Энтони Бриджертона, старшего из братьев Бриджертонов. Герой намеревается, наконец, найти себе подходящую жену. В новом сезоне шоу будет десять эпизодов, когда в первом сезоне их было всего восемь.
В сериале можно увидеть таких актеров, как Реге-Жан Пейдж, Фиби Дайневор, Джонатан Бейли, Голда Рошавель, Никола Кохлан и других. Премьера нового сезона запланирована на 25 марта 2022 года.
Действие сериала происходит в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Главные герои – четверо братьев и четыре сестры из семьи Бриджертонов, которые начинают свою жизнь в высшем обществе.
"Бриджертоны" (Bridgerton) – американский костюмный телесериал от Netflix производства Криса Ван Дусена и Шонды Раймс. В основу сюжета лег роман "Герцог и я" Джулии Куинн. Премьера первого сезона состоялась 25 декабря 2020 года. Уже запланированы третий и четвертый сезоны.
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