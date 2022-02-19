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Жители Донбасса благодарят Россию за возможность эвакуироваться - видео
Жители Донбасса благодарят Россию за возможность эвакуироваться - видео
Тысячи жителей Донбасса покидают свои дома и направляются в Россию. Переселенцы благодарят правительство РФ за возможность оперативно и безопасно покинуть зону... 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T22:52+0400
2022-02-19T22:52+0400
2022-02-19T22:52+0400
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Президент России Владимир Путин ранее поручил выплатить каждому беженцу, прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, по 10 тыс. рублей. Ситуация на востоке Украины серьезно обострилась несколько недель назад. ВСУ неоднократно открывали огонь по населенным пунктам близ линии разграничения. По информации местных СМИ, президент Украины Владимир Зеленский может уже в ближайшее время отдать приказ военным перейти в наступление, а также реализовать план ввода войск на территорию Донецка и Луганска.
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видео, россия, мультимедиа, украина, конфликты, видео
Жители Донбасса благодарят Россию за возможность эвакуироваться - видео
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Тысячи жителей Донбасса покидают свои дома и направляются в Россию. Переселенцы благодарят правительство РФ за возможность оперативно и безопасно покинуть зону возможного начала боевых действий.
Президент России Владимир Путин ранее поручил выплатить каждому беженцу, прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, по 10 тыс. рублей. Ситуация на востоке Украины серьезно обострилась несколько недель назад. ВСУ неоднократно открывали огонь по населенным пунктам близ линии разграничения.
По информации местных СМИ, президент Украины Владимир Зеленский может уже в ближайшее время отдать приказ военным перейти в наступление, а также реализовать план ввода войск на территорию Донецка и Луганска.