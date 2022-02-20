https://sputnik-georgia.ru/20220220/aferist-iz-tinder-saymon-levaev-nameren-snyatsya-v-shou-kholostyak-264534406.html

"Аферист из Tinder" Саймон Леваев намерен сняться в шоу "Холостяк"

"Аферист из Tinder" Саймон Леваев намерен сняться в шоу "Холостяк"

Документальный фильм "Аферист из Tinder" стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix

2022-02-20T12:02+0400

2022-02-20T12:02+0400

2022-02-20T12:02+0400

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netflix

шоу "холостяк"

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Израильский мошенник Шимон Хают, который называл себя сыном миллионера Саймоном Леваевым, хочет сняться в популярном шоу "Холостяк".По информации СМИ, Шимон уже подписал контракт с агентством, которое поможет ему не только сняться в шоу, но и написать книгу, а также создать свой подкаст на тему свиданий.Предполагается, что он примет участие в съемках американского аналога шоу "Холостяк", где за его сердце будут соревноваться женщины.После разоблачающей истории о жизни парня он планирует идти дальше и построить звездную карьеру.Ранее в феврале стало известно, что документальный фильм "Аферист из Tinder" стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix. С 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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netflix, шоу "холостяк"