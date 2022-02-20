https://sputnik-georgia.ru/20220220/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-sostavilo-9-400-264608750.html
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 9 400
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 9 400
За последние 24 часа от коронавируса скончались 34 человека, вылечились 18 770 пациентов, а с начала пандемии – 1 388 534 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T11:03+0400
2022-02-20T11:03+0400
2022-02-20T11:13+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 9 400. Скончались 34 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 548 893 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 18 770 человек, с начала пандемии – 1 388 534. Скончались 15 856.Получили ли вы адекватную медицинскую помощь, заболев коронавирусом в Грузии? >>>За сутки сделано 32 470 тестов, в том числе 18 284 на антиген и 1426 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 28,95%, за последние 14 дней – 31,5%, за последние семь дней – 29,7%.К этому времени в Грузии сделано 2 796 876 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 1 524.В карантине в данное время находятся 12 человек, в стационарах – 5 633, в ковид-гостиницах – 932.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, коронавирус covid-19
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 9 400
11:03 20.02.2022 (обновлено: 11:13 20.02.2022) Подписаться на
За последние 24 часа от коронавируса скончались 34 человека, вылечились 18 770 пациентов, а с начала пандемии – 1 388 534
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 9 400. Скончались 34 человека.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 548 893 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 18 770 человек, с начала пандемии – 1 388 534. Скончались 15 856.
За сутки сделано 32 470 тестов, в том числе 18 284 на антиген и 1426 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 28,95%, за последние 14 дней – 31,5%, за последние семь дней – 29,7%.
К этому времени в Грузии сделано 2 796 876 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 1 524.
В карантине в данное время находятся 12 человек, в стационарах – 5 633, в ковид-гостиницах – 932.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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