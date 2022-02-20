https://sputnik-georgia.ru/20220220/dinamo-batumi-stalo-obladatelem-superkubka-gruzii-po-futbolu-264619106.html

"Динамо" Батуми стало обладателем Суперкубка Грузии по футболу

"Динамо" Батуми стало обладателем Суперкубка Грузии по футболу

Основное время матча завершилось вничью 0:0, и судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти 20.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу "Динамо" Батуми в матче за Суперкубок страны, состоявшийся в Кутаиси, обыграл тбилисский "Сабуртало" в серии пенальти и завоевал первый трофей в сезоне.В первом тайме соперники продемонстрировали достаточно осторожный футбол без опасных моментов. Было видно, что команды только закончили предсезонную подготовку и первый официальный матч дается им непросто.После перерыва "динамовцы" смотрелись чуть лучше и имели два неплохих шанса для того, чтобы выйти вперед. Оба раза на острие оказывался Торнике Гаприндашвили. Но с первым ударом нападающего справился голкипер "Сабуртало", а во втором случае форварду не хватило точности.В результате основное время матча завершилось вничью 0:0, и судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти, где настоящим героем стал вратарь "Динамо" Лазарь Купатадзе, отразивший две пенальти подряд. В итоге черноморский клуб победил со счетом 7:6 и второй раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Грузии.Национальная лига чемпионата Грузии по футболу сезона 2022 стартует 25 февраля. В первом туре "Динамо" Батуми на своем поле примет "Сиони" из Болниси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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