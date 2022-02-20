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Дочь Курта Кобейна нашла новую любовь - ФОТО

Дочь Курта Кобейна нашла новую любовь - ФОТО

Фрэнсис и ее избранник – дети настоящих икон Америки 90-х, считают поклонники пары 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T15:02+0400

2022-02-20T15:02+0400

2022-02-20T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Дочь культового американского рок-музыканта, лидера группы "Нирвана" Курта Кобейна Фрэнсис Бин встречается с сыном известного скейтбордиста Тони Хоука Райли Хоуком.Фрэнсис Бин Кобейн — американская художница и модель. Единственный ребенок музыкантов Курта Кобейна и Кортни Лав.Фрэнсис, после своего длительного отсутствия в Instagram, порадовала поклонников серией значимых фотографий прошлого года. Среди них было и фото, где Тони Хоук на яхте позирует с женой Кэтрин, а 29-летняя Фрэнсис Бин Кобейн — в объятиях Райли. Как стало известно, отношения знаменитостей начались еще в 2021 году. Кроме того, девушка отметила, что отдых от соцсетей отразился хорошо на ее психическом здоровье. "2021 год действительно вернул меня в настоящий момент", - написала звезда. Подписчики обрадовались подобному появлению Фрэнсис в соцсети, и отметили, что Фрэнсис и Райли – дети настоящих икон Америки 90-х.Фрэнсис в 2016 году развелась со своим супругом, музыкантом Исаем Сильва. После неудавшегося брака дочь Курта Кобейна также встречалась с Мэттью Куком, солистом The Ceremonies.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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