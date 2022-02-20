Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220220/eyforiya-bet-rekordy-po-romanam-na-ploschadke-aktery-seriala-podogreli-esche-odin-slukh-264535180.html
"Эйфория" бьет рекорды по романам на площадке! Актеры сериала подогрели еще один слух
"Эйфория" бьет рекорды по романам на площадке! Актеры сериала подогрели еще один слух
Уже который по счету роман на съемочной площадке "Эйфории"? Поклонники сериала потеряли счет и болеют за своих кумиров 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T18:01+0400
2022-02-20T18:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
сериал "эйфория"
шоу-бизнес
телесериалы
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/11/264534824_0:77:1050:668_1920x0_80_0_0_0dbd1a655f3009e01ff0ae0503c42a4c.jpg
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Актер из популярного сериала "Эйфория" Ангус Клауд поделился фото с коллегой Мод Апатоу, а пользователи Сети начали приписывать им роман.Зоркий глаз поклонников сериала "Эйфория" подозревает, что актеры Ангус и Мод испытывают друг к другу чувства не только в сериале, но и в жизни.Актеры играют в сериале героев из разных миров – безбашенного наркоторговца Феско и примерную девочку Лекси Ховард. Несмотря на подобные отличия, герои влюбляются друг в друга.На днях актер выложил фото с Мод, чему обрадовались поклонники, начав поддерживать теорию о том, что актеры неравнодушны друг к другу. Подогревает интерес и то, что Ангус прокомментировал фото девушки эмодзи сердца, а также то, что актер ярый поклонник пары "Фекси" (героев зовут Фес и Лекси)."Эфория" (Euphoria) – американский подростковый драматический сериал, созданный Сэмом Левинсоном для платформы HBO. Сериал повествует о группе старшеклассников и их жизни через опыт наркотиков, дружбы, секса, любви, травм. Сериал основан на одноименном израильском мини-сериале, созданном Роном Лешемом и Дафной Левин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Натия Кварцхава
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/11/264534824_29:0:1022:745_1920x0_80_0_0_d9a3ef298413deecae30dd8de50ac082.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сериал "эйфория", шоу-бизнес, телесериалы, зарубежные звезды

"Эйфория" бьет рекорды по романам на площадке! Актеры сериала подогрели еще один слух

18:01 20.02.2022
© Instagram / anguscloudКадр из сериала "Эйфория" с актерами Ангусом Клаудом и Мод Апатоу
Кадр из сериала Эйфория с актерами Ангусом Клаудом и Мод Апатоу - Sputnik Грузия, 1920, 20.02.2022
© Instagram / anguscloud
Подписаться наGoogle news
Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Уже который по счету роман на съемочной площадке "Эйфории"? Поклонники сериала потеряли счет и болеют за своих кумиров
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Актер из популярного сериала "Эйфория" Ангус Клауд поделился фото с коллегой Мод Апатоу, а пользователи Сети начали приписывать им роман.
Зоркий глаз поклонников сериала "Эйфория" подозревает, что актеры Ангус и Мод испытывают друг к другу чувства не только в сериале, но и в жизни.
Актеры играют в сериале героев из разных миров – безбашенного наркоторговца Феско и примерную девочку Лекси Ховард. Несмотря на подобные отличия, герои влюбляются друг в друга.
На днях актер выложил фото с Мод, чему обрадовались поклонники, начав поддерживать теорию о том, что актеры неравнодушны друг к другу. Подогревает интерес и то, что Ангус прокомментировал фото девушки эмодзи сердца, а также то, что актер ярый поклонник пары "Фекси" (героев зовут Фес и Лекси).
"Эфория" (Euphoria) – американский подростковый драматический сериал, созданный Сэмом Левинсоном для платформы HBO. Сериал повествует о группе старшеклассников и их жизни через опыт наркотиков, дружбы, секса, любви, травм. Сериал основан на одноименном израильском мини-сериале, созданном Роном Лешемом и Дафной Левин.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала