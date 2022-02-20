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"Эйфория" бьет рекорды по романам на площадке! Актеры сериала подогрели еще один слух

"Эйфория" бьет рекорды по романам на площадке! Актеры сериала подогрели еще один слух

Уже который по счету роман на съемочной площадке "Эйфории"? Поклонники сериала потеряли счет и болеют за своих кумиров 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T18:01+0400

2022-02-20T18:01+0400

2022-02-20T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Актер из популярного сериала "Эйфория" Ангус Клауд поделился фото с коллегой Мод Апатоу, а пользователи Сети начали приписывать им роман.Зоркий глаз поклонников сериала "Эйфория" подозревает, что актеры Ангус и Мод испытывают друг к другу чувства не только в сериале, но и в жизни.Актеры играют в сериале героев из разных миров – безбашенного наркоторговца Феско и примерную девочку Лекси Ховард. Несмотря на подобные отличия, герои влюбляются друг в друга.На днях актер выложил фото с Мод, чему обрадовались поклонники, начав поддерживать теорию о том, что актеры неравнодушны друг к другу. Подогревает интерес и то, что Ангус прокомментировал фото девушки эмодзи сердца, а также то, что актер ярый поклонник пары "Фекси" (героев зовут Фес и Лекси)."Эфория" (Euphoria) – американский подростковый драматический сериал, созданный Сэмом Левинсоном для платформы HBO. Сериал повествует о группе старшеклассников и их жизни через опыт наркотиков, дружбы, секса, любви, травм. Сериал основан на одноименном израильском мини-сериале, созданном Роном Лешемом и Дафной Левин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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сериал "эйфория", шоу-бизнес, телесериалы, зарубежные звезды