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Глава МИД Грузии принял участие в дискуссии по развитию Южного Кавказа в Мюнхене

Глава МИД Грузии принял участие в дискуссии по развитию Южного Кавказа в Мюнхене

Грузинская сторона предлагает своим соседям создать в Тбилиси платформу для обсуждения конкретных проектов 20.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани принял участие в дискуссии на тему перспектив развития Южного Кавказа, организованной Немецким обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.В обсуждении также приняли участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, глава ВБ Дэвид Малпасс, генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид, директор Немецкого общества по международному сотрудничеству Ингрид-Габриэла Ховен, статс-секретарь ФРГ Нильс Аннен, сообщает Sputnik Армения.Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал обсуждение крайне интересным и продуктивным. В беседе с журналистами он отметил, что коллеги из Армении и Азербайджана представили позиции своих стран по ряду вопросов.Он уточнил, что инициатива касается добрососедства на Южном Кавказе. Грузинская сторона предлагает своим соседям создать в Тбилиси платформу для обсуждения конкретных проектов.В Грузии считают, что реализация экономических проектов с участием соседних стран станет одним из сдерживающих факторов и нейтрализует внешние угрозы, что повысит привлекательность региона."Мы получили от партнеров полную поддержку в этом вопросе, они также готовы выделить средства на реализацию конкретных проектов", - заключил грузинский министр.Глава МИД: Грузия готова помочь диалогу между Арменией и Азербайджаном >>Напомним, о содействии в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном власти Грузии впервые заявили еще во время 44-дневной войны.В октябре 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили официально заявил о предложении создать платформу, в рамках которой Тбилиси станет модератором между Ереваном и Баку.Тогда же в Грузии пояснили, что Тбилиси не претендует на обсуждение в рамках инициативы вопросов политического характера.Речь может идти только об инфраструктурных вопросах, экономических, транспортных проектах. Могут рассматриваться также вопросы функционирования портов, логистики, железнодорожной инфраструктуры, то есть весь спектр тем, представляющих интерес, в том числе для Армении и Грузии.

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