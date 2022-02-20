https://sputnik-georgia.ru/20220220/goroskop-na-segodnya-21-fevralya-2022-po-znakam-zodiaka-264596610.html

Гороскоп на сегодня 21 февраля 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 21 февраля 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 21 февраля, рассказывает, кто из знаков зодиака сделает карьеру, улучшит свое материальное положение или встретит свою судьбу, а кому предстоит решать проблемы

2022-02-20T10:04+0400

2022-02-20T10:04+0400

2022-02-20T10:04+0400

гороскоп

астрология

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

астрологический прогноз

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 21 февраля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 21 февраля не стоит рассчитывать на чью-то помощь: все преграды преодолевать им придется самостоятельно. Несдержанность знака зодиака в поступках и категоричность в суждениях могут неблагоприятно отразиться на отношениях с близким человеком. По гороскопу, Овнам, чтобы уладить конфликты, нужно немного умерить гордыню. Одиноких сегодня ждет бурный, но непродолжительный роман.Тельцам 21 февраля желательно воздерживаться от скандалов и конфликтов и решить проблемы, пустив в ход свое обаяние. Представители знака зодиака должны постараться перенести все важные разговоры на следующую неделю, чтобы избежать разногласий с друзьями и родственниками. По гороскопу, благоприятно сегодня для активного отдыха - прогулок на свежем воздухе. К вечеру может обостриться депрессия.Близнецам 21 февраля следует быть очень внимательными при совершении финансовых расчетов, так как есть вероятность, что их попытаются обмануть. День благоприятен для творчества, общения с друзьями и приема гостей. Знаку зодиака нужно провести как можно больше времени на свежем воздухе. По гороскопу, вечером вероятны конфликты в семье - вспышка ревности или ссора между супругами из-за денег.Ракам 21 февраля нужно соблюдать во всем меру и не менять резко привычный режим дня, чтобы не истощить свои физические силы. Знаку зодиака предстоит неприятный разговор c кредиторами, у которых они занимали деньги. По гороскопу, Ракам следует уделять внимание окружающим их людям, так как в последнее время они были настолько сосредоточены на работе, что полностью забыли о родных и близких.Львы 21 февраля смогут заключить выгодную сделку, а также получить предложение перейти на более интересную работу. Представителям знака зодиака нужно избавиться от привычки тратить деньги на ненужные вещи – это может сказаться на бюджете. Семейным Львам свободное время желательно посвятить своей половинке. А одиноким - нужно взять ответственность за свою жизнь, чтобы добиться счастья.Девам 21 февраля желательно отказаться от капиталовложений, чтобы не понести финансовый ущерб. Воздержаться знаку зодиака следует и от резких высказываний и суждений, о которых потом можно пожалеть. Вечер лучше провести в кругу родных – Девы почувствуют, как уют семейного гнездышка заряжает их энергией и помогает набраться сил. По гороскопу, одиноким нужно порвать изжившие себя отношения.Весам не следует 21 февраля вести переговоры и заключать сделки - высока вероятность финансовых потерь. Вторую половину дня знаку зодиака желательно провести на воздухе, а вот от резких высказываний и суждений, о которых потом можно пожалеть, лучше воздержаться. Гороскоп рекомендует позаботиться о здоровье - курс лечебной гимнастики поможет избежать проблем с суставами и позвоночником.Скорпионам 21 февраля желательно, отменив все визиты, отдыхать в кругу семьи, где жизненные силы возобновятся и окрепнут. Благоприятно сегодня для покупок и приобретений, а также для объяснения в любви - высока вероятность, что признание знака зодиака будет принято благосклонно. По гороскопу, Скорпионам не следует пренебрегать утренней зарядкой, так как организм нуждается в дополнительных движениях.Стрельцам 21 февраля придется работать засучив рукава - вероятны конфликты с людьми, от которых зависит их финансовое положение. К крупным финансовым потерям может привести непорядочность партнеров. Неблагоприятно сегодня и для супружеских отношений — отдалиться могут даже стабильные пары. По гороскопу, одиноким сегодня не стоит принимать важные решения, связанные с личными отношениями.Козероги 21 февраля должны все делать самостоятельно - вероятны неожиданные проблемы, которые существенно ухудшат финансовое положение и отразятся на отношениях с близкими. Гороскоп рекомендует знаку зодиака отложить на несколько дней принятие серьезных решений, так как могут открыться новые обстоятельства. Суставы Козерогов очень уязвимы, поэтому им придется уменьшить физическую нагрузку.Водолеям 21 февраля нужно быть готовыми получить желаемое в действительности - интуиция сегодня их не подведет и поможет принимать правильные решения. Эмоциональное состояние знака зодиака может стать нестабильным - им потребуется поддержка близкого человека. По гороскопу Водолеям, чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно больше времени провести на свежем воздухе и воздержаться от спиртных напитков.Рыбам 21 февраля нужно сосредоточиться на том, чтобы сохранить за собой занимаемое место. Представители знака зодиака должны хорошо обдумать все свои действия и не рубить с плеча, чтобы ни случилось. Вечер лучше провести в кругу семьи. По гороскопу, взаимоотношения семейных Рыб с партнерами значительно укрепятся, а одиноким нужно приготовиться к любовным приключениям.Материал подготовлен на основе открытых источников

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гороскоп, астрология, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака, астрологический прогноз