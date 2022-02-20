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Мэрия Тбилиси планирует перестроить проспект в центре столицы
Мэрия Тбилиси планирует перестроить проспект в центре столицы
На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,5 миллиона лари и завершить проект в течение 4 месяцев 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T10:32+0400
2022-02-20T10:32+0400
2022-02-20T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Ремонт и перестройка одного из центральных проспектов столицы – проспекта Меликишвили начнется в ближайшее время в Тбилиси, тендер уже объявлен.На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,5 миллиона лари (около 2,2 миллиона долларов) и завершить проект в течение 4 месяцев.Мэрия Тбилиси в 2018 году заявила, что заинтересована в строительстве подземной парковки, рассчитанной на 180 автомобилей, на территории, прилегающей к Тбилисскому концертному залу (Филармонии).Строительство планировалось завершить уже в 2019 году, однако компания выигравшая тендер, отказалась от сделки. Позже мэрия нашла другую компанию, согласившуюся подготовить проект.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Мэрия Тбилиси планирует перестроить проспект в центре столицы
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На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,5 миллиона лари и завершить проект в течение 4 месяцев
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik.
Ремонт и перестройка одного из центральных проспектов столицы – проспекта Меликишвили начнется в ближайшее время в Тбилиси, тендер уже объявлен
.
На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,5 миллиона лари (около 2,2 миллиона долларов) и завершить проект в течение 4 месяцев.
"Мы планируем начать осуществление проекта через три месяца. Проспект будет полностью обновлен, и у Филармонии будет устроен подземный паркинг", - заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Бенделиани.
Мэрия Тбилиси в 2018 году заявила, что заинтересована в строительстве подземной парковки, рассчитанной на 180 автомобилей, на территории, прилегающей к Тбилисскому концертному залу (Филармонии).
Строительство планировалось завершить уже в 2019 году, однако компания выигравшая тендер, отказалась от сделки. Позже мэрия нашла другую компанию, согласившуюся подготовить проект.
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