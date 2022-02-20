https://sputnik-georgia.ru/20220220/meriya-tbilisi-planiruet-perestroit-prospekt-v-tsentre-stolitsy-264596113.html

Мэрия Тбилиси планирует перестроить проспект в центре столицы

Мэрия Тбилиси планирует перестроить проспект в центре столицы

На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,5 миллиона лари и завершить проект в течение 4 месяцев 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T10:32+0400

2022-02-20T10:32+0400

2022-02-20T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Ремонт и перестройка одного из центральных проспектов столицы – проспекта Меликишвили начнется в ближайшее время в Тбилиси, тендер уже объявлен.На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,5 миллиона лари (около 2,2 миллиона долларов) и завершить проект в течение 4 месяцев.Мэрия Тбилиси в 2018 году заявила, что заинтересована в строительстве подземной парковки, рассчитанной на 180 автомобилей, на территории, прилегающей к Тбилисскому концертному залу (Филармонии).Строительство планировалось завершить уже в 2019 году, однако компания выигравшая тендер, отказалась от сделки. Позже мэрия нашла другую компанию, согласившуюся подготовить проект.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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мэрия тбилиси, грузия, новости, тбилиси, парковка, общество