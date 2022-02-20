https://sputnik-georgia.ru/20220220/nedavno-ustanovlennyy-pamyatnik-stalinu-v-gruzii-oblili-kraskoy-264612293.html

Недавно установленный памятник Сталину в Грузии облили краской

Недавно установленный памятник Сталину в Грузии облили краской

Памятник "вождю народов" был установлен на частной территории несколько дней назад местными жителями 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T16:32+0400

2022-02-20T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Неизвестные облили красной краской памятник советскому партийному, военному и государственному деятелю Иосифу Сталину в селе Вариани Горийского муниципалитета в Шида Картли, кадры вандализма показали в эфире несколько грузинских телекомпаний.Как стала известно из публикаций пользователей Сети, инцидент произошел поздно ночью в субботу. Памятник облили краской гражданские активисты, несогласные с его установкой.Памятник "вождю народов" был установлен на частной территории несколько дней назад местными жителями. Вокруг памятника они же планировали разбить сквер.Пока неизвестно, было ли у жителей села разрешение местных властей на установку памятника. В случае отсутствия согласия властей памятник должны демонтировать.Личность Иосифа Сталина по сегодняшний день как в Грузии, так и во всем мире оценивается неоднозначно. Кто-то считает, что он был выдающимся политическим деятелем, а кто-то его называет жестоким тираном.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, происшествия, гори, иосиф сталин