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Недавно установленный памятник Сталину в Грузии облили краской
Недавно установленный памятник Сталину в Грузии облили краской
Памятник "вождю народов" был установлен на частной территории несколько дней назад местными жителями 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T16:32+0400
2022-02-20T16:32+0400
2022-02-20T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Неизвестные облили красной краской памятник советскому партийному, военному и государственному деятелю Иосифу Сталину в селе Вариани Горийского муниципалитета в Шида Картли, кадры вандализма показали в эфире несколько грузинских телекомпаний.Как стала известно из публикаций пользователей Сети, инцидент произошел поздно ночью в субботу. Памятник облили краской гражданские активисты, несогласные с его установкой.Памятник "вождю народов" был установлен на частной территории несколько дней назад местными жителями. Вокруг памятника они же планировали разбить сквер.Пока неизвестно, было ли у жителей села разрешение местных властей на установку памятника. В случае отсутствия согласия властей памятник должны демонтировать.Личность Иосифа Сталина по сегодняшний день как в Грузии, так и во всем мире оценивается неоднозначно. Кто-то считает, что он был выдающимся политическим деятелем, а кто-то его называет жестоким тираном.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Недавно установленный памятник Сталину в Грузии облили краской
16:32 20.02.2022 (обновлено: 16:46 20.02.2022) Подписаться на
Памятник "вождю народов" был установлен на частной территории несколько дней назад местными жителями
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Неизвестные облили красной краской памятник советскому партийному, военному и государственному деятелю Иосифу Сталину в селе Вариани Горийского муниципалитета в Шида Картли, кадры вандализма показали в эфире несколько грузинских телекомпаний.
Как стала известно из публикаций пользователей Сети, инцидент произошел поздно ночью в субботу. Памятник облили краской гражданские активисты, несогласные с его установкой.
Памятник "вождю народов" был установлен на частной территории несколько дней назад местными жителями. Вокруг памятника они же планировали разбить сквер.
Пока неизвестно, было ли у жителей села разрешение местных властей на установку памятника. В случае отсутствия согласия властей памятник должны демонтировать.
Личность Иосифа Сталина по сегодняшний день как в Грузии, так и во всем мире оценивается неоднозначно. Кто-то считает, что он был выдающимся политическим деятелем, а кто-то его называет жестоким тираном.
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