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Первые фламинго вернулись на озеро Караколь после зимовки - видео
Первые фламинго вернулись на озеро Караколь после зимовки - видео
Десятки розово-бело-черных фламинго вернулись на озеро Караколь в Мангистауской области Казахстана. Смотрите в видео кадры необыкновенного зрелища 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T11:17+0400
2022-02-20T11:17+0400
2022-02-20T11:17+0400
казахстан
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На кадрах стая взмывает в небо, демонстрируя массивные грациозные крылья, а затем чинно шествует по дну озера. Всего прилетело порядка 50 птиц. Как пояснил в соцсетях блогер, снявший фламинго с беспилотника, видео было записано на минидрон – он тихий и безопасный для животных.По его словам, подобраться к птицам близко невозможно, так как на озере нет инфраструктуры и смотровых площадок. Мужчина уверен, что Караколь можно было бы превратить "в Мекку орнитологии".
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Дети заката. Первые фламинго вернулись на озеро Караколь после зимовки
Десятки розово-бело-черных фламинго вернулись на озеро Караколь в Мангистауской области Казахстана в воскресенье. На кадрах стая взмывает в небо, демонстрируя массивные грациозные крылья, а затем чинно шествует по дну озера. Всего прилетело порядка 50 птиц. Как пояснил в соцсетях блогер, снявший фламинго с беспилотника, видео было записано на минидрон - он тихий и безопасный для животных. По его словам, подобраться к птицам близко невозможно, так как на озере нет инфраструктуры и смотровых площадок. Мужчина уверен, что Караколь можно было бы превратить "в мекку орнитологии".
2022-02-20T11:17+0400
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казахстан, мультимедиа, видео, видео
Первые фламинго вернулись на озеро Караколь после зимовки - видео
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Десятки розово-бело-черных фламинго вернулись на озеро Караколь в Мангистауской области Казахстана. Смотрите в видео кадры необыкновенного зрелища
На кадрах стая взмывает в небо, демонстрируя массивные грациозные крылья, а затем чинно шествует по дну озера.
Всего прилетело порядка 50 птиц. Как пояснил в соцсетях блогер, снявший фламинго с беспилотника, видео было записано на минидрон – он тихий и безопасный для животных.
По его словам, подобраться к птицам близко невозможно, так как на озере нет инфраструктуры и смотровых площадок. Мужчина уверен, что Караколь можно было бы превратить "в Мекку орнитологии".