https://sputnik-georgia.ru/20220220/pervye-flamingo-vernulis-na-ozero-karakol-posle-zimovki---video-264451018.html

Первые фламинго вернулись на озеро Караколь после зимовки - видео

Первые фламинго вернулись на озеро Караколь после зимовки - видео

Десятки розово-бело-черных фламинго вернулись на озеро Караколь в Мангистауской области Казахстана. Смотрите в видео кадры необыкновенного зрелища 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T11:17+0400

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казахстан

мультимедиа

видео

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На кадрах стая взмывает в небо, демонстрируя массивные грациозные крылья, а затем чинно шествует по дну озера. Всего прилетело порядка 50 птиц. Как пояснил в соцсетях блогер, снявший фламинго с беспилотника, видео было записано на минидрон – он тихий и безопасный для животных.По его словам, подобраться к птицам близко невозможно, так как на озере нет инфраструктуры и смотровых площадок. Мужчина уверен, что Караколь можно было бы превратить "в Мекку орнитологии".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дети заката. Первые фламинго вернулись на озеро Караколь после зимовки Десятки розово-бело-черных фламинго вернулись на озеро Караколь в Мангистауской области Казахстана в воскресенье. На кадрах стая взмывает в небо, демонстрируя массивные грациозные крылья, а затем чинно шествует по дну озера. Всего прилетело порядка 50 птиц. Как пояснил в соцсетях блогер, снявший фламинго с беспилотника, видео было записано на минидрон - он тихий и безопасный для животных. По его словам, подобраться к птицам близко невозможно, так как на озере нет инфраструктуры и смотровых площадок. Мужчина уверен, что Караколь можно было бы превратить "в мекку орнитологии". 2022-02-20T11:17+0400 true PT1M25S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, мультимедиа, видео, видео