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Поножовщина в Тбилиси - трое пострадавших доставлены в больницу
Поножовщина в Тбилиси - трое пострадавших доставлены в больницу
В драке участвовали как минимум пять человек, трое из них были ранены холодным оружием 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T11:31+0400
2022-02-20T11:31+0400
2022-02-20T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Трое человек получили ножевые ранения в тбилисском районе Дидубе поздно ночью, сообщили Sputnik Грузии в пресс-службе МВД.Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье недалеко от станции метро "Дидубе".Согласно информации телеканала "Рустави 2", в драке участвовали как минимум пять человек. Трое из них были ранены холодным оружием. Двоих пострадавших госпитализировали в клинику Гудушаури.Что стало причиной кровавой разборки, пока не известно. Детали инцидента устанавливаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Поножовщина в Тбилиси - трое пострадавших доставлены в больницу
11:31 20.02.2022 (обновлено: 11:40 20.02.2022) Подписаться на
В драке участвовали как минимум пять человек, трое из них были ранены холодным оружием
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Трое человек получили ножевые ранения в тбилисском районе Дидубе поздно ночью, сообщили Sputnik Грузии в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье недалеко от станции метро "Дидубе".
Согласно информации телеканала "Рустави 2", в драке участвовали как минимум пять человек. Трое из них были ранены холодным оружием. Двоих пострадавших госпитализировали в клинику Гудушаури.
Что стало причиной кровавой разборки, пока не известно. Детали инцидента устанавливаются.
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