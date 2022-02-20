https://sputnik-georgia.ru/20220220/ponozhovschina-v-tbilisi---troe-postradavshikh-dostavleny-v-bolnitsu-264609152.html

Поножовщина в Тбилиси - трое пострадавших доставлены в больницу

Поножовщина в Тбилиси - трое пострадавших доставлены в больницу

В драке участвовали как минимум пять человек, трое из них были ранены холодным оружием 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T11:31+0400

2022-02-20T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Трое человек получили ножевые ранения в тбилисском районе Дидубе поздно ночью, сообщили Sputnik Грузии в пресс-службе МВД.Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье недалеко от станции метро "Дидубе".Согласно информации телеканала "Рустави 2", в драке участвовали как минимум пять человек. Трое из них были ранены холодным оружием. Двоих пострадавших госпитализировали в клинику Гудушаури.Что стало причиной кровавой разборки, пока не известно. Детали инцидента устанавливаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии