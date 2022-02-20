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Представители стран-экспортеров газа собрались на форум в Дохе

Представители стран-экспортеров газа собрались на форум в Дохе

Форум объединяет ведущих мировых экспортеров газа. В коалицию входят 20 стран - ведущих производителей "голубого топлива" 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T12:31+0400

2022-02-20T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Саммит лидеров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) начнется в столице Катара Дохе в воскресенье, 20 февраля.ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. В настоящее время газовая коалиция объединяет 20 стран - ведущих производителей природного газа, которые контролируют 72% его доказанных запасов, 46% производства, 55% трубопроводного экспорта газа и 61% поставок сжиженного природного газа.Согласно материалам организаторов, саммит пройдет под лозунгом "Природный газ: определяя будущее энергетики" и продлится до 22 февраля. Министерская встреча с участием руководителей профильных ведомств состоится 21 февраля в очном формате накануне заседания глав государств и правительств стран-участниц ФСЭГ. Министры представят свои выводы на их рассмотрение.По итогам шестого саммита планируется принять Дохийскую декларацию.Участниками форума являются Алжир, Боливия, Египет, Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, а Азербайджан, Нидерланды, Норвегия, Ирак, Оман и ОАЭ имеют статус наблюдателей.

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