https://sputnik-georgia.ru/20220220/samolet-iz-stambula-dolgo-ne-mog-prizemlitsya-v-bbatumskom-aeroportu-264614893.html
Самолет из Стамбула долго не мог приземлиться в Батумском аэропорту
Самолет из Стамбула долго не мог приземлиться в Батумском аэропорту
Самолет авиакомпании Turkish Airline из-за плохой видимости в течение часа кружил над городом в ожидании улучшения метеоусловий 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T19:31+0400
2022-02-20T19:31+0400
2022-02-20T19:32+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Аэропорт Батуми из-за густого тумана более часа не мог принять рейс Стамбул-Батуми, рассказали Sputnik Грузия в Батумском аэропорту.По их информации, самолет удалось посадить с опозданием после многочисленных попыток.Параллельно рассматривался вариант приземления самолета в аэропорту Трабзона.Рейс авиакомпании Turkish Airline, летевший из Стамбула, не мог приземлиться из-за плохой видимости. Все это время пилот кружил над городом в ожидании улучшения метеоусловий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, батумский международный аэропорт, turkish airlines
Самолет из Стамбула долго не мог приземлиться в Батумском аэропорту
19:31 20.02.2022 (обновлено: 19:32 20.02.2022) Подписаться на
Самолет авиакомпании Turkish Airline из-за плохой видимости в течение часа кружил над городом в ожидании улучшения метеоусловий
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Аэропорт Батуми из-за густого тумана более часа не мог принять рейс Стамбул-Батуми, рассказали Sputnik Грузия в Батумском аэропорту.
По их информации, самолет удалось посадить с опозданием после многочисленных попыток.
Параллельно рассматривался вариант приземления самолета в аэропорту Трабзона.
Рейс авиакомпании Turkish Airline, летевший из Стамбула, не мог приземлиться из-за плохой видимости. Все это время пилот кружил над городом в ожидании улучшения метеоусловий.
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