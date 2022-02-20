https://sputnik-georgia.ru/20220220/samolet-iz-stambula-dolgo-ne-mog-prizemlitsya-v-bbatumskom-aeroportu-264614893.html

Самолет из Стамбула долго не мог приземлиться в Батумском аэропорту

Самолет из Стамбула долго не мог приземлиться в Батумском аэропорту

Самолет авиакомпании Turkish Airline из-за плохой видимости в течение часа кружил над городом в ожидании улучшения метеоусловий 20.02.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

происшествия

батумский международный аэропорт

turkish airlines

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Аэропорт Батуми из-за густого тумана более часа не мог принять рейс Стамбул-Батуми, рассказали Sputnik Грузия в Батумском аэропорту.По их информации, самолет удалось посадить с опозданием после многочисленных попыток.Параллельно рассматривался вариант приземления самолета в аэропорту Трабзона.Рейс авиакомпании Turkish Airline, летевший из Стамбула, не мог приземлиться из-за плохой видимости. Все это время пилот кружил над городом в ожидании улучшения метеоусловий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, батумский международный аэропорт, turkish airlines