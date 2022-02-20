https://sputnik-georgia.ru/20220220/sbornaya-gruzii-po-vodnomu-polo-kvalifitsirovalas-na-chempionat-evropy-264610088.html

Сборная Грузии по водному поло квалифицировалась на чемпионат Европы

Сборная Грузии по водному поло квалифицировалась на чемпионат Европы

Сборная Грузии в пятый раз примет участие в чемпионате Европы, который в этом году пройдет в Сплите с 27 августа по 10 сентября 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T13:31+0400

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2022-02-20T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев – Sputnik. Сборная Грузии по водному поло со счетом 22:1 обыграла в Тбилиси команду Польши в отборочном матче чемпионата Европы и квалифицировалась на континентальное первенство.Сразу четыре игрока хозяев сумели оформить хет-трик. Это Валико Дадвани, Ника Шушиашвили, Йован Сарич и Реваз Имнаишвили. Что касается польской команды, то свой единственный мяч гости забросили лишь в концовке второй четверти.После победы над Польшей в активе сборной Грузии стало шесть очков (в первой игре подопечные Деяна Станоевича обыграли Беларусь 25:5), и она гарантировала себе выход на чемпионат Европы. Второй командой из группы "В", квалифицировавшейся на ЧЕ, стала Словакия, обыгравшая Беларусь 19:8.Сегодня, 20 февраля, в очном противостоянии Грузия и Словакия разыграют первое и второе место в группе.Сборная Грузии в пятый раз примет участие в чемпионате Европы. В этом году он пройдет в хорватском Сплите с 27 августа по 10 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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