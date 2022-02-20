https://sputnik-georgia.ru/20220220/u-prezidenta-gruzii-poyavilsya-novyy-ofitsialnyy-sayt-264618991.html

У президента Грузии появился новый официальный сайт

У президента Грузии появился новый официальный сайт

Информация на сайте доступна на трех языках: грузинском, английском и абхазском 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T22:16+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Презентация нового веб-сайта президента Грузии для информационных агентств и информационных порталов состоялась во Дворце Орбелиани, сообщает пресс-служба администрации главы государства.По сообщению администрации президента, новый сайт президента Грузии размещен по новому адресу http://www.president.ge, но пока работает в тестовом режиме.Смена интернет-адреса была произведена в соответствии с международной практикой. Новый сайт создан ООО "Просервис" по заказу администрации Президента за 5 800 лари (1900 долларов). Компания в течение года будет отвечать за техническую поддержку сайта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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