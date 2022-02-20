https://sputnik-georgia.ru/20220220/ukrainskiy-snaryad-razorvalsya-v-rostovskoy-oblasti-kak-seychas-vyglyadit-mesto-proisshestviya-264613054.html

Украинский снаряд разорвался в Ростовской области. Как сейчас выглядит место происшествия?

Украинский снаряд разорвался в Ростовской области. Как сейчас выглядит место происшествия?

Следственный комитет России опубликовал видео с места падения снаряда в Ростовской области. Смотрите подробности в видео 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T17:09+0400

2022-02-20T17:09+0400

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На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело. Ранее ФСБ России подтвердила, что в регионе взорвались украинские боеприпасы. По сообщениям, взрыв одного из снарядов произошел в станице Митякинская Тарасовкого района, другой попал в нежилую постройку в хуторе Маноцкий.Пострадавших и серьезных разрушений в результате происшествия нет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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