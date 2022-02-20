https://sputnik-georgia.ru/20220220/ukrainskiy-snaryad-razorvalsya-v-rostovskoy-oblasti-kak-seychas-vyglyadit-mesto-proisshestviya-264613054.html
Украинский снаряд разорвался в Ростовской области. Как сейчас выглядит место происшествия?
Украинский снаряд разорвался в Ростовской области. Как сейчас выглядит место происшествия?
Следственный комитет России опубликовал видео с места падения снаряда в Ростовской области. Смотрите подробности в видео 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T17:09+0400
2022-02-20T17:09+0400
2022-02-20T17:09+0400
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На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело. Ранее ФСБ России подтвердила, что в регионе взорвались украинские боеприпасы. По сообщениям, взрыв одного из снарядов произошел в станице Митякинская Тарасовкого района, другой попал в нежилую постройку в хуторе Маноцкий.Пострадавших и серьезных разрушений в результате происшествия нет.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, мультимедиа, видео, видео
Украинский снаряд разорвался в Ростовской области. Как сейчас выглядит место происшествия?
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Следственный комитет России опубликовал видео с места падения снаряда в Ростовской области. Смотрите подробности в видео
На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело.
Ранее ФСБ России подтвердила, что в регионе взорвались украинские боеприпасы. По сообщениям, взрыв одного из снарядов произошел в станице Митякинская Тарасовкого района, другой попал в нежилую постройку в хуторе Маноцкий.
Пострадавших и серьезных разрушений в результате происшествия нет.